Kolumbiu povedie tréner dvadsiatky Reyes

Na snímke uprostred hráč Kolumbie Yerry Mina strieľa hlavou gól v zápase osemfinále MS vo futbale Kolumbia - Anglicko v Moskve 3. júla 2018. FOTO TASR/AP Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Bogota 24. septembra (TASR) - Kolumbijskú futbalovú reprezentáciu povedie v septembrových prípravných zápasoch tréner národného výberu do 20 rokov Arturo Reyes.Zmluva súčasného kouča Joseho Nestora Pekermana totiž vyprší na konci augusta a jeho budúcnosť nie je jasná. Do tejto chvíle neprišlo k dohode so zväzom, informovala agentúra DPA.Kolumbijčania nastúpia 7. septembra v Miami proti Venezuele a 7. septembra v East Rutherforde proti Argentíne. Na MS v Rusku vyhralizákladnú skupinu, vypadli v osemfinále po jedenástkovom rozstrele s Anglickom (v riadnom čase a po predĺžení 1:1).