 24hod.sk    Šport

03. mája 2026

Hokejisti do 18 rokov získali senzačné strieborné medaily. Tréner a hráči hodnotili MS, Slováci vytvorili skvelý kolektív – VIDEO


Kapitán Adam Goljer sa tešil z druhého miesta, no je zároveň smutný, že sa nepodarilo získať zlato. Slovenskí hokejisti do 18 rokov dosiahli mimoriadny úspech na majstrovstvách sveta tejto vekovej ...



slovaci 3.5.2026 (SITA.sk) - Kapitán Adam Goljer sa tešil z druhého miesta, no je zároveň smutný, že sa nepodarilo získať zlato.


Slovenskí hokejisti do 18 rokov dosiahli mimoriadny úspech na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie, keď skončili na 2. mieste po finálovej prehre so Švédskom.

Vyrovnali tak historické maximum z roku 2003, keď v súboji o titul podľahli Kanade. Štyri roky predtým brali bronzovú medailu, ide teda o tretí cenný kov z týchto šampionátov. O to krajší je výsledok, keďže to bol domáci turnaj - hralo sa v Bratislave a Trenčíne. Mladí Slováci odohrali celé podujatie v druhom spomenutom meste, kde fanúšikovia vytvárali zápas čo zápas vynikajúcu atmosféru.


Nevzdali sa


Zverenci Martina Dendisa zo siedmich duelov iba raz prehrali v riadnom hracom čase a bolo to práve vo finále so Švédskom. Predtým v základnej skupine podľahli aj Fínsku po predĺžení.



Slováci museli skloniť hlavy len nad severskými súpermi, no v ostatných zápasoch sa zakaždým radovali z víťazstva - proti Kanade, Nórsku, Dánsku a dvakrát proti Lotyšsku.

Dokráčali tak až do samotného vyvrcholenia šampionátu, kde zabrali v posledných minútach stretnutia a zdramatizovali z 0:4 na 2:4. No senzácia sa napokon nekonala.

Ocenenia a skupiny


Útočník Timothy Kazda sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov. Spolu s kapitánom Adamom Goljerom sa dostali do All-Star tímu šampionátu. Druhý spomenutý hokejista zároveň získal ocenenie pre najlepšieho obrancu MS.



Po finále sa spoznali skupiny pre budúcoročné MS, kde Slováci dostali nesmierne ťažkých súperov - Česko, Kanadu, Fínsko a Švajčiarsko. V druhej skupine sa predstavia Švédi, Lotyši, domáci Američania, Dáni a Nóri.

Nasadenie do jednotlivých skupín sa vyberá podľa konečného umiestnenia na ostatnom svetovom šampionáte. Aj to je dôvod, prečo si zahrajú proti viacerým favoritom na zisk medaily.

Sú ako rodina


Dendis sa poďakoval každému hráčovi v tíme, čo spomínal prakticky po každom zápase. Išlo o kolektívne výkony, ktoré dopomohli k zisku senzačného striebra.

"Každý odovzdal maximum za Slovensko a spolu vytvorili vynikajúcu partiu. Je to historický okamih. Prvýkrát v histórii MS do 18 rokov sme zdolali Kanadu a potom prvýkrát vyhrali skupinu. Máme radosť aj zo striebra, je to obrovský úspech. Bolo to o jednom góle v zlomových momentoch. Za stavu 0:4 sme stiahli brankára a dali dva góly. Mali sme šance skórovať aj na 3:4. Hráči ukázali charakter, patrí im všetok kredit. Všetci Slováci sú hrdí na tento tím. Celý štadión po zápase hrdo spieval, národ stál za nami. Hráči ukázali, že Slovensko sa dokáže spojiť a že hokej je fenomén," povedal tréner po súboji.

Kapitán Goljer sa tešil z druhého miesta, no je zároveň smutný, že sa nepodarilo získať zlato. Mrzelo ho, že sa zo začiatku duelu nedokázali Slováci presadiť, potom sa už štvorgólové manko dobiehalo ťažko. "Sme jedna veľká partia a rodina. Verím, že náš ročník 2008 pôjde ďaleko."

Stretnutie generácií


Pamätné výkony podával aj brankár Samuel Hrenák. Takisto chcel získať zlatú medailu, preto ho o to viac mrzeli chyby, ktoré stáli mladíkov góly. "Bude to motivácia poučiť sa z chýb, ktoré sme urobili a budeme len napredovať," doplnil s tým, že až časom si všetci uvedomia, aký úspech dosiahli.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) po finálovom meraní síl na sociálnej sieti oznámil, že sa v nedeľu 3. mája o 15:30 h bude konať stretnutie generácií na Námestí pri zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

"Na jednej autogramiáde sa stretnú hrdinovia z roku 1996, ktorí ako prví reprezentovali Slovensko v elitnej kategórii majstrovstiev sveta, a naši mladí vicemajstri sveta," pozval priaznivcov zväz.

Zdroj: SITA.sk - Hokejisti do 18 rokov získali senzačné strieborné medaily. Tréner a hráči hodnotili MS, Slováci vytvorili skvelý kolektív – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

