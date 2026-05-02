Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 3.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Galina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. mája 2026

Hokejisti Slovenska nestačili v Bratislave na Lotyšov, spravili množstvo chýb a prehrali o štyri góly – VIDEO


Tagy: MS v hokeji 2026 Slovenská hokejová reprezentácia

Jediný presný zásah slovenského tímu zaznamenal mladík Adam Sýkora. Odveta je na programe v nedeľu opäť v Bratislave. Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel ďalší prípravný duel na májové ...



Zdieľať
whatsapp image 2026 05 02 at 20.49.24 e1777749718347 676x444 2.5.2026 (SITA.sk) - Jediný presný zásah slovenského tímu zaznamenal mladík Adam Sýkora. Odveta je na programe v nedeľu opäť v Bratislave.


Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel ďalší prípravný duel na májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Országha z piatich duelov až štyrikrát prehrali a pripísali si zatiaľ len jediný triumf. V sobotu v Bratislave podľahli Lotyšom hladko 1:5. Odveta je na programe v nedeľu 3. mája opäť o 17.00 h tiež v Bratislave.

Pred začiatkom MS 2026 absolvujú Slováci ešte dve stretnutia v Spišskej Novej Vsi proti Dánom. "Toľko chýb, ktoré sme spravili dnes, sme nespravili možno spolu vo všetkých predchádzajúcich štyroch dueloch. Z našej strany veľmi nevydarený zápas, v ktorom sme prehrali príliš veľa súbojov," uviedol po stretnutí kouč Orsázgh.

V prvej tretine sa skóre nemenilo. Strelecky aktívnejší síce bolia domáci Slováci, no nenašli recept na defenzívu súpera. Na opačnej strane brankár Samuel Hlavaj predviedol pár úspešných zákrokov.




V druhej časti prišli aj góly. Najprv dvakrát skórovali Lotyši, keď uspeli Oskars Lapinskis aj Deniss Smirnovs. Na domácej strane síce skorigoval Adam Sýkora, čo odobril aj videorozhodca, no ešte pred druhou sirénou na rozdiel dvoch gólov upravil Rudolfs Balcers.

"Nebol to náš ideálny výkon, máme čo zlepšiť. Verím, že to zlepšíme a poučíme sa z chýb, ktoré sme spravili. Veľa sme prehrávali súboje," komentoval útočník Adam Sýkora.



V tretej dvadsaťminútovke sa už Slovákom nepodaril obrat. Prehrávali veľa súbojov a súper si to kontroloval. Druhýkrát v zápase sa do listiny strelcov zapísal Lapinskis a po ňom dal konečnú podobu výsledku Patriks Zabusovs.

"Musíme mať väčší dôraz pred bránkou. Mali sme aj šance a viac z hry, ale zbytočnými chybami sme sa pripravili o lepší výsledok," komentoval útočník Martin Pospíšil.

Hokej: Prípravný medzištátny zápas pre MS v hokeji 2026



  • sobota 2. máj 2026


Slovensko - Lotyšsko 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)


Góly: 30: A. Sýkora (K. Pospíšil, M. Pospíšil) - 24: Lapinskis (Skrastinš, Prohorenkovs), 24. Smirnovs (Balcers, Batna), 33. Balcers (Mamčics, Andersons), 43. Lapinskis (Skrastinš, Prohorenkovs), 56. Zabusovs (Andersons, BAtna)
Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hronský, Výleta - Durmis, Mižík, 4823 divákov

Zostavy:
Slovensko: Hlavaj - Kňažko, Meliško, Petrovický, Ďaloga, Gajdoš, Rosandič, Romaňák, Radivojevič - K. Pospíšil, M. Pospíšil, A. Sýkora - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Cehlárik, Kollár, Petrovský - Lukošik, Minárik, Nauš
Lotyšsko: Gudlevskis - Mamčics, Bindulis, Andžans, Freibergs, Zile, Fenenko, Komuls, Tumanovs - Andersons, Batna, Zabusovs - Balcers, Ozoliňš, Smirnovs - Buncis, Egle, Rihards Bukarts - Skrastinš, Prohorenkovs, Lapinskis - Veinbergs




Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Slovenska nestačili v Bratislave na Lotyšov, spravili množstvo chýb a prehrali o štyri góly – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS v hokeji 2026 Slovenská hokejová reprezentácia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Dúbravka nezabránil ďalšej prehre Burnley, Leeds sa priblížil k záchrane v Premier League

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 