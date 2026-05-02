Nedeľa 3.5.2026
Meniny má Galina
02. mája 2026
Hokejisti Slovenska nestačili v Bratislave na Lotyšov, spravili množstvo chýb a prehrali o štyri góly – VIDEO
Jediný presný zásah slovenského tímu zaznamenal mladík Adam Sýkora. Odveta je na programe v nedeľu opäť v Bratislave. Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel ďalší prípravný duel na májové ...
2.5.2026 (SITA.sk) - Jediný presný zásah slovenského tímu zaznamenal mladík Adam Sýkora. Odveta je na programe v nedeľu opäť v Bratislave.
Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel ďalší prípravný duel na májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Országha z piatich duelov až štyrikrát prehrali a pripísali si zatiaľ len jediný triumf. V sobotu v Bratislave podľahli Lotyšom hladko 1:5. Odveta je na programe v nedeľu 3. mája opäť o 17.00 h tiež v Bratislave.
Pred začiatkom MS 2026 absolvujú Slováci ešte dve stretnutia v Spišskej Novej Vsi proti Dánom. "Toľko chýb, ktoré sme spravili dnes, sme nespravili možno spolu vo všetkých predchádzajúcich štyroch dueloch. Z našej strany veľmi nevydarený zápas, v ktorom sme prehrali príliš veľa súbojov," uviedol po stretnutí kouč Orsázgh.
V prvej tretine sa skóre nemenilo. Strelecky aktívnejší síce bolia domáci Slováci, no nenašli recept na defenzívu súpera. Na opačnej strane brankár Samuel Hlavaj predviedol pár úspešných zákrokov.
V druhej časti prišli aj góly. Najprv dvakrát skórovali Lotyši, keď uspeli Oskars Lapinskis aj Deniss Smirnovs. Na domácej strane síce skorigoval Adam Sýkora, čo odobril aj videorozhodca, no ešte pred druhou sirénou na rozdiel dvoch gólov upravil Rudolfs Balcers.
"Nebol to náš ideálny výkon, máme čo zlepšiť. Verím, že to zlepšíme a poučíme sa z chýb, ktoré sme spravili. Veľa sme prehrávali súboje," komentoval útočník Adam Sýkora.
V tretej dvadsaťminútovke sa už Slovákom nepodaril obrat. Prehrávali veľa súbojov a súper si to kontroloval. Druhýkrát v zápase sa do listiny strelcov zapísal Lapinskis a po ňom dal konečnú podobu výsledku Patriks Zabusovs.
"Musíme mať väčší dôraz pred bránkou. Mali sme aj šance a viac z hry, ale zbytočnými chybami sme sa pripravili o lepší výsledok," komentoval útočník Martin Pospíšil.
Góly: 30: A. Sýkora (K. Pospíšil, M. Pospíšil) - 24: Lapinskis (Skrastinš, Prohorenkovs), 24. Smirnovs (Balcers, Batna), 33. Balcers (Mamčics, Andersons), 43. Lapinskis (Skrastinš, Prohorenkovs), 56. Zabusovs (Andersons, BAtna)
Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hronský, Výleta - Durmis, Mižík, 4823 divákov
Zostavy:
Slovensko: Hlavaj - Kňažko, Meliško, Petrovický, Ďaloga, Gajdoš, Rosandič, Romaňák, Radivojevič - K. Pospíšil, M. Pospíšil, A. Sýkora - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Cehlárik, Kollár, Petrovský - Lukošik, Minárik, Nauš
Lotyšsko: Gudlevskis - Mamčics, Bindulis, Andžans, Freibergs, Zile, Fenenko, Komuls, Tumanovs - Andersons, Batna, Zabusovs - Balcers, Ozoliňš, Smirnovs - Buncis, Egle, Rihards Bukarts - Skrastinš, Prohorenkovs, Lapinskis - Veinbergs
Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Slovenska nestačili v Bratislave na Lotyšov, spravili množstvo chýb a prehrali o štyri góly – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokej: Prípravný medzištátny zápas pre MS v hokeji 2026
- sobota 2. máj 2026
Slovensko - Lotyšsko 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Zostavy:
