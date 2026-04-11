 Šport

11. apríla 2026

Hokejisti HC Košice prehrávajú so Slovanom 1:3, Chovan: Séria je stále otvorená



Košickí hráči sa dostali k 24 strelám na bránku, ktoré zneškodnil ich bývalý spoluhráč Jaroslav Janus.



Hokejisti HC Košice sú po domácom dvojzápase v kritickej situácii a v nedeľu budú na ľade Slovana Bratislava bojovať o predĺženie sezóny. V semifinálovej sérii play off Tipsport ligy prehrávajú 1:3 na zápasy po tom, čo v uplynulých dvoch dueloch strelili iba jeden gól a prehrali 1:4 a 0:2.


„Nič nebalíme, ideme od zápasu k zápasu. Hrá sa na štyri víťazné zápasy a séria je stále otvorená,“ uviedol kapitán košického tímu Michal Chovan. Z dvoch stretnutí na ľade Slovana si jeho tím odviezol nádejný stav 1:1 na zápasy, no pred vlastnými divákmi ho nezúročili. Dvakrát vypredaná Steel aréna videla za dva zápasy iba jeden košický gól, aj ten si dali hostia de facto sami. Po štvrtkovej prehre sa Košičania snažili vyrovnať stav série, no márne. Aj vo štvrtom zápase série inkasovali ako prví, keď Patrika Jurčáka, ktorý nahradil Dominika Riečického, prekonal už v 71. sekunde Ryan Dmowski. „Aj dnes sme dostali rýchly prvý gól a potom sa to ťažko dobieha, zvlášť proti kvalitnému tímu ako Slovan. Robili sme správne veci, bojovali sme. Žiaľ, nepadlo to,“ zhrnul útočník Tomáš Mikúš.

Košickí hráči sa dostali k 24 strelám na bránku, ktoré zneškodnil ich bývalý spoluhráč Jaroslav Janus. Spoľahnúť sa nemohli ani na presilovky, keďže Slovan im dovolil iba jednu. „Mali sme šance skórovať, no nevyužili sme ich. Musíme sa viac tlačiť do bránky, spraviť tam nejaký chaos. Teraz sa nám to neodrážalo. Verím, že keď nám padne jeden gól, tak padnú aj ďalšie. Musíme ostať pozitívni a ísť si pre víťazstvo. Určite nechceme koniec sezóny,“ burcoval Chovan.

Jeho tím zažil stav 1:3 na zápasy aj vo štvrťfinálovej sérii s Banskou Bystricou. V nej sa napokon dokázal herne aj výsledkovo dvihnúť a napokon ju vyhral po siedmich zápasoch. Fanúšikovia košického tímu a aj samotní hráči veria, že by sa im niečo podobné mohlo podariť aj druhýkrát. „Každá séria je iná. Tento stav sme už síce zažili, ale nie je to nič príjemné. Do Bratislavy pôjdeme s cieľom spraviť všetko pre to, aby sme to zvládli,“ poznamenal Tomáš Mikúš. Aj kapitán „oceliarov“ Chovan verí, že sa im v nedeľu neskončí sezóna. „Séria sa hrá na štyri víťazné zápasy. Náš kolektív ťahá za jeden povraz po celú sezónu, už sme to videli viackrát,“ povedal Chovan.


