|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 10.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Igor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. apríla 2026
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí Národného futbalového štadióna súvisiace s futbalovým derby
Tagy: Dopravné obmedzenia
V súvislosti s futbalovým zápasom medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava, ktorý sa uskutoční v ...
Zdieľať
10.4.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s futbalovým zápasom medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. apríla od 18:00 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, pripravili policajti bezpečnostné opatrenie. Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, organizátor vyhodnotil uvedený zápas ako rizikový. Počas športového podujatia budú v okolí štadióna dohliadať na bezpečnosť a plynulosť premávky viaceré policajné zložky.
V súvislosti s podujatím upozorňujú vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke, najmä v okolí štadióna pred začiatkom futbalového zápasu a po jeho ukončení na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa, Príkopova a Kalinčiakova. „Vodičom odporúčame, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna pred zápasom ako aj po jeho ukončení vyhli," uviedol hovorca.
Motoristov prichádzajúcich na športové podujatie po diaľnici D1 v smere od Trnavy upozorňujú, aby na zápas vyrazili s dostatočným časovým predstihom, v súvislosti s aktuálnym dopravným obmedzením na diaľnici D1 pred Bratislavou.
Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí Národného futbalového štadióna súvisiace s futbalovým derby © SITA Všetky práva vyhradené.
V súvislosti s podujatím upozorňujú vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke, najmä v okolí štadióna pred začiatkom futbalového zápasu a po jeho ukončení na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa, Príkopova a Kalinčiakova. „Vodičom odporúčame, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna pred zápasom ako aj po jeho ukončení vyhli," uviedol hovorca.
Motoristov prichádzajúcich na športové podujatie po diaľnici D1 v smere od Trnavy upozorňujú, aby na zápas vyrazili s dostatočným časovým predstihom, v súvislosti s aktuálnym dopravným obmedzením na diaľnici D1 pred Bratislavou.
Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí Národného futbalového štadióna súvisiace s futbalovým derby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravné obmedzenia
