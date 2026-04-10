Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 10.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Igor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. apríla 2026

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí Národného futbalového štadióna súvisiace s futbalovým derby


V súvislosti s futbalovým zápasom medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava, ktorý sa uskutoční v ...



Zdieľať
493667852_1005148978479202_4587383752101485527_n e1768137405758 676x409 10.4.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s futbalovým zápasom medzi mužstvami ŠK Slovan BratislavaFC Spartak Trnava, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. apríla od 18:00 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, pripravili policajti bezpečnostné opatrenie. Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, organizátor vyhodnotil uvedený zápas ako rizikový. Počas športového podujatia budú v okolí štadióna dohliadať na bezpečnosť a plynulosť premávky viaceré policajné zložky.


V súvislosti s podujatím upozorňujú vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke, najmä v okolí štadióna pred začiatkom futbalového zápasu a po jeho ukončení na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa, Príkopova a Kalinčiakova. „Vodičom odporúčame, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna pred zápasom ako aj po jeho ukončení vyhli," uviedol hovorca.

Motoristov prichádzajúcich na športové podujatie po diaľnici D1 v smere od Trnavy upozorňujú, aby na zápas vyrazili s dostatočným časovým predstihom, v súvislosti s aktuálnym dopravným obmedzením na diaľnici D1 pred Bratislavou.


Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia v okolí Národného futbalového štadióna súvisiace s futbalovým derby © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Polícia spolu s inšpektorátom práce odhalila v Trnave nelegálnu prácu cudzincov, vyhostila 13 ľudí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 