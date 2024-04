Hokejisti HK Nitra sa stali majstrami Tipos extraligy v sezóne 2023/24, Spišskú Novú Ves porazili 2:1 po predĺžení a finále vyhrali 4:0 na zápasy

Hokejisti HK Nitra ziskom majstrovského titulu zavŕšili 31. extraligovú sezónu. Úvod základnej časti aj jej koniec "corgoňom" nevyšiel podľa predstáv a Nitrania sa museli "prehrýzť" do štvrťfinále play off cez predkolo. Napriek tomu, že s Duklou Trenčín prehrávali 1:2 na zápasy, dokázali sa nakopnúť, vyradili víťaza základnej časti z Popradu a naštartovali spanilú jazdu zakončenú ziskom titulu.





V pozícii obhajcu vstúpili do sezóny Košice. "Oceliari" mali v čase štartu ligovej sezóny za sebou už štyri stretnutia v Lige majstrov, v ktorej napokon nedokázali získať ani bod a po šiestich prehrách skončili poslední v základnej skupine. V domácej súťaži mal obhajca titulu výborný záver októbra a celý november. Košičania vyhrali od 20. októbra do 26. novembra až 10 z 11 duelov a v tabuľke sa posunuli na vrchné priečky. Následne však prišla herná i výsledková kríza, počas ktorej zverenci Dana Cemana naplno bodovali v 10 dueloch do konca kalendárneho roka 2023 iba raz. V dramatickom závere základnej časti sa umiestnili na štvrtej priečke a vo štvrťfinále si poradili 4:0 na zápasy so Slovanom Bratislava. V semifinálovej sérii so Spišskou Novou Vsou nedokázali Košičania ani raz uspieť na ľade Spišiakov, ktorí zúročili výhodu domáceho prostredia a v siedmom stretnutí spečatili historický postup do finále. Po krátkych oslavách ich už o necelé tri dni čakal vstup do série s Nitrou a tá zasadila svojmu súperovi dvojitý úder v podobe dvoch prehier na Spiši, čo tretí tím základnej časti zrazilo na kolená.Nitra pritom dokázala uspieť iba v jednom z úvodných siedmich duelov ročníka a spadla až na samé dno extraligovej tabuľky. Od neho sa postupne dokázala odraziť výbornými výkonmi v októbri, resp. v novembri. Mužstvu trénera Antonína Stavjaňu vyšiel aj vstup do kalendárneho roka, no tesne pred vyraďovacou fázou "corgoni" upadli do výsledkovej krízy. Tri kolá pred koncom dlhodobej časti Nitrania mohli spečatiť svoj priamy postup do štvrťfinále na ľade Trenčína, no napriek trojgólovému vedeniu po úvodnom dejstve na ľade Dukly prehrali a napokon sa s "vojakmi" stretli v bojoch o štvrťfinále. Tesný postup ich nabudil a vo štvrťfinále boli prvým tímom, ktorý z ôsmej pozície zdolal víťaza ZČ. V semifinále narazili na Michalovce, ktoré zdolali takisto 4:2 na zápasy a "rozprávkový" záver sezóny zakončili jednoznačným triumfom nad Spišskou Novou Vsou. "Rysy" napriek prehre 0:4 dosiahli historický úspech, keďže prvýkrát získali strieborné medaily.V najvyššej súťaži sa dlho neohriali Humenčania, ktorí po postupe do extraligy hneď v prvej sezóne vypadli. Nováčik nazbieral v základnej časti iba 46 bodov, čo bolo o osem menej ako predposledné Nové Zámky. Humenné v nasledujúcom ročníku 2024/25 nahradí tím VLCI Žilina, ktorý na štvrtý pokus dokázal postúpiť z nižšej SHL, keď po finálových vypadnutiach s Michalovcami, Spišskou Novou Vsou a Humenným, dokázali Žilinčania zlomiť "kliatbu východu" a zdolať Prešov.Extraligová sezóna priniesla celkovo 19 hetrikov vrátane jedného štvorgólového zápisu, ktorý zaznamenal útočník Michaloviec Chase Pearson v 23. kole proti Slovanu Bratislava (10:1). Kanadský útočník sa prezentoval aj najlepším bodovým výkonom, keď si v spomínanom stretnutí s "belasými" pripísal aj tri asistencie a nazbieral ako jediný v sezóne šesť bodov za jeden duel. Okrem neho boli aspoň dvakrát v sezóne trojgóloví Alexander Avcin (L. Mikuláš) a Brendan Ranford (Slovan). Gólovo najúrodnejší bol zápas medzi Zvolenom a Liptovským Mikulášom, v ktorom padlo až 13 gólov a z víťazstva 7:6 po predĺžení sa radovali v 2. zápase predkola play off Zvolenčania.

play off Tipos extraligy 2024:



kvalifikácia do štvrťfinále



Zvolen (7. miesto po ZČ) - Liptovský Mikuláš (10.) 3:2 na zápasy (2:3pp, 7:6pp, 7:4, 1:5, 6:2)



Nitra (8.) - Trenčín (9.) 3:2 (5:2, 3:4, 2:3, 5:4, 5:1)







štvrťfinále:



Poprad (1.) - Nitra (8.) 2:4 (3:1, 1:5, 2:0, 1:2sn, 3:4, 0:2)



Michalovce (2.) - Zvolen 4:1 (5:0, 5:1, 6:2, 2:3, 3:1)



Spišská Nová Ves (3.) - Banská Bystrica (6.) 4:0 (3:2pp, 4:2, 4:3pp, 6:3)



Košice (4.) - Slovan Bratislava (5.) 4:0 (6:2, 5:4, 5:3, 4:2)







semifinále:



Spišská Nová Ves - Košice 4:3 (5:4pp, 4:0, 2:6, 2:4, 4:3pp, 1:4, 2:1)



Michalovce - Nitra 2:4 (2:3, 2:8, 7:4, 1:5, 5:2, 3:4pp)







finále:



Spišská Nová Ves - Nitra 0:4 (2:3, 2:5, 1:5, 1:2 pp)







Konečné poradie extraligy 2023/24: 1. Nitra, 2. Spišská Nová Ves, 3. Michalovce, 4. Košice, 5. HK Poprad, 6. Slovan Bratislava, 7. Banská Bystrica, 8. Zvolen, 9. Trenčín, 10. Liptovský Mikuláš, 11. Nové Zámky, 12. Humenné