Šatan verí, že Hrivík stihne MS v hokeji 2024. Chce osloviť aj Kelemena a dvojicu z play-off NHL

Pred odchodom na MS do Česka (10. - 26. mája) budú hrať slovenskí hokejisti už len doma. V Trenčíne a Bratislave si zmerajú sily s Čechmi (26. a 27. apríla), v Žiline na nich čaká súboj proti Poliakom (3. mája) a generálkou na svetový šampionát bude atraktívny bratislavský duel proti Američanom (7. mája). Na MS sa slovenskí hokejisti predstavia v základnej B-skupine v Ostrave a ich súpermi budú Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.





24.4.2024 (SITA.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu na svetovom šampionáte v Česku posilnia piati hráči z najvyšších dvoch zámorských súťaží NHL, resp. AHL, ale popri Tomášovi Tatarovi Šimonovi Nemcovi sa črtajú ďalšie mená.Aktuálne dianie v NHL naznačuje, že čoskoro by mohli byť oslovení aj obrancovia Erik Černák Martin Fehérváry . Ich tímy Tampa Bay , resp. Washington prehrávajú v súbojoch 1. kola play-off už 0:2 na zápasy. A podľa generálneho manažéra reprezentácie Miroslava Šatana oslovia aj útočníka z AHL Miloša Kelemena , ktorý mal byť pôvodne mimo dosah pre narodenie potomka."Tatarovi už vybavujeme veci okolo poistky, tak to bude s každým hráčom. Teší nás, že Tomáš chcel prísť a neriešil, že sa mu končí zmluva v NHL. Budeme kontaktovať všetkých ďalších hráčov, keď sa im skončí klubová sezóna. Černák aj Fehérváry vyzerali pozitívne nastavení, keď sme sa pred časom o nich bavili. Aj u Miloša Kelemena to nie je úplne uzavreté. Ak by bol voľný, oslovíme ho. Vždy sme si hovorili, škoda, že nemáme päť -šesť hráčov z NHL v tíme. Dúfam, že tento rok táto situácia nastane a potešia fanúšikov. Dáva nám to väčšie šance na úspech," povedal Miroslav Šatan v rozhovore pre denník Šport.Šatan potvrdil, že aktuálne v Bratislave do zostavy pribudli brankár Stanislav Škorvánek , útočníci Peter Cehlárik , Marek Hrivík, Matúš Sukeľ "Tento tím čaká dvojzápas s Českom, potom je dva dni voľno a budúci utorok sa stretávame v Žiline na ďalší blok. Tam by už mali byť aj Slafkovský, Tatar, Nemec, Martin Pospíšil a Regenda. Počíta sa, že už budú hrať prípravný zápas proti Poliakom," informoval Šatan.Rovnako sa vyjadril aj na adresu útočníka Mareka Hrivíka, ktorý nie je zdravotne v poriadku, ale chce reprezentovať. Hrivík sa zranil ešte v marci v prvom zápase štvrťfinálovej série švédskej najvyššej súťaže medzi Leksandom a Frölundou, keď mu noha vošla do ryhy a spadol na mantinel. Odvtedy pociťoval bolesti v dolnej časti tela"Tento týždeň ešte hrať nebude, mal dlhší výpadok. Musí sa doliečiť, ale bude skúšať korčuľovať. Lekári budú mať hlavné slovo. Marek sám cíti, že sa potrebuje hýbať a otestovať zranenie. Verím, že majstrovstvá sveta stihne," doplnil generálny manažér o Hrivíkovi, ktorý s kapitánskym "C" priviedol Slovensko k historickému bronzu na ZOH 2022 v Pekingu.