Hokejisti Humenného po roku opúšťajú extraligu, o šancu na záchranu prišli prehrou s Novozámčanmi

Vyhoreli v koncovke

Doplatili na manko

Nie je to len o peniazoch

24.2.2024 (SITA.sk) - Misia hráčov Humenného v najvyššej slovenskej hokejovej súťaže mala krátke trvanie. Extraligový nováčik už štyri kolá pred koncom základnej časti nemá nádej na to, aby sa z poslednej priečky posunul na jedenástu.Všetko spečatila piatková prehra Humenčanov doma s hráčmi Nových Zámkov 1:3. Práve Novozámčania figurujú na 11. priečke a ziskom troch bodov si zaistili 12-bodový náskok, ktorý v kombinácii s lepšími vzájomnými súbojmi znamená ich záchranu.„Mali sme dostatok šancí, ale nepremenili sme ich. To nás stálo tento dôležitý zápas. Jednoducho sme vyhoreli v koncovke a s jedným gólom sa vyhráva ťažko," uviedol autor jediného domáceho presného zásahu 37-ročný Lukáš Handlovský na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Na margo sezóny povedal: „Podávali sme striedavé výkony a striedali sme víťazstvá s prehrami. Vlastnými chybami sme postrácali veľmi veľa bodov a tie nám teraz chýbajú. Hral som o medaily, zažil som baráž s Mikulášom a teraz aj vypadnutie. Všetko to bolo rovnako ťažké. Hanbiť sa nemusíme, pretože sme nedostali ani jeden debakel. Trápili sme aj mužstvá z čela tabuľky, ale doplatili sme na nedostatok skúseností. Výsledkom bolo množstvo stratených bodov. Chceli sme to zvládnuť už len kvôli skvelým humenským divákom. Stáli pri nás za každých okolností a za to im patrí vďaka. Ďakujem všetkým ľuďom v klube, ktorí nám vytvárali fantastické podmienky. Škoda, že to dopadlo takto."Ďalší skúsený útočník v humenskom tíme Jakub Linet o zápase poznamenal: „Nezvládli sme zápas o všetko a doplatili sme na dvojgólové manko z úvodu zápasu. Nevyužili sme šance ani presilovky a nemôžeme chcieť vyhrať s jedným gólom. Ten imperatív víťazstiev tu bol už dlho, ale napokon to dopadlo takto. Počas sezóny nám ušlo priveľa bodov a výsledkom bola táto realita. Teraz sme plní emócií a ťažko sa hľadajú slová. Partia a všetko ostatné tu boli dobré. Chýbali víťazstvá a to nás zrážalo nadol. Aj toto je bohužiaľ šport. Vlani som získal majstrovský titul, teraz som vypadol."Sklamaný je aj český kouč humenského kolektívu Martin Štrba. „Prehrali sme kritický zápas a opäť sme nedali góly. Takto to bolo v posledných zápasoch stále. Chlapci bojovali, snažili sa, ale nevedeli sme to preklopiť na našu stranu. Celkovo platí, že to nebolo len o tomto zápase. Do tejto situácie sme sa dostali dávno predtým a hodnotiť budeme po sezóne. Pred nami sú ešte štyri zápasy a musíme bojovať až do konca. Bohužiaľ je to už ale rozhodnuté a ten nôž z krku sme nedokázali odtlačiť. Ja som si už nejakú analýzu urobil, ale príčiny zostupu pomenujem až po poslednom zápase."Čech viedol Humenčanov od novembra 2023. „Dostať do Humenného kvalitných hráčov je ťažké. Nie je to len o peniazoch, ale o samotnom mieste. Nech sa na mňa Humenčania nehnevajú, ale je to tu na konci sveta. Klub má pritom skvelé zázemie, okolo je krásna príroda a máme tu fantastický štadión. Snažili sme sa, niekoho sme priviedli, ale očakávania boli väčšie," priznal podľa hockeyslovakia.sk.Novozámčania si v piatok vybojovali definitívu záchrany a ešte majú aj šancu na postup do predkola play-off. „Sme veľmi radi, že si toto môžeme odškrtnúť. Na druhej strane nás mrzí víťazstvo Mikuláša v Poprade. Verím, že v nedeľu vyhráme vzájomný zápas a dostaneme ich pod tlak. Nálada v tíme je dobrá, ale stále sme hladní. Nestačí byť jedenásty, chceme sa dostať do predkola a tam sa môže stať hocičo,“ povedal český útočník Radek Prokeš.