Prešov zabojuje o titul Európske mesto športu 2025

Prešov má hostiť majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov

Pozitívny rozvoj športu

Po získaní titulu bude mať mesto finančnú výhodu

24.2.2024 (SITA.sk) - Mesto Prešov sa bude uchádzať o zisk titulu Európske mesto športu 2025. Návrh kandidatúry Prešova na tento titul schválili na svojom tohtotýždňovom zasadnutí prešovskí mestskí poslanci.Čestný titul medzinárodného významu udeľuje nezisková organizácia ACES Europe, založená v roku 1999, sídliaca v Bruseli a uznaná Európskou komisiou Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák , práve rok 2025 považuje radnica za ideálny čas na kandidatúru, pretože počas neho má mesto hostiť majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov.Zápasy by sa mali odohrávať na novom štadióne Futbal Tatran Aréna, ktorý predstavuje najväčšiu investíciu do športoviska v histórii Prešova.„Kandidatúra na tento titul nám umožní poukázať na výsledky, ktoré naše mesto v oblasti športu za posledné roky dosiahlo a pomôže nám ich odprezentovať nielen domácej, ale aj európskej verejnosti," zdôvodnil kandidatúru primátor mesta Prešov František Oľha Podľa primátora má byť kandidatúra zároveň hnacím motorom príprav ďalšej stratégie rozvoja športu.„Budeme analyzovať doterajší vývoj športovej oblasti v meste, ale najmä stanovíme nové vízie a smer, akým sa chceme v tejto sfére posúvať. Sme nesmierne hrdí na to, ako sa v posledných rokoch rozvíja športová infraštruktúra v našom meste. Verím, že v tejto kandidatúre budeme úspešní, pretože mesto Prešov má všetky predpoklady na to, aby takýto titul získalo," dodal Oľha.Titul EMŠ sa udeľuje mestám vo viacerých kategóriách rozdelených podľa počtu obyvateľov. Mesto Prešov je v kategórii miest s počtom od 50 000 do 499 999 obyvateľov.„O tom, či samospráva takýto titul získa rozhoduje organizácia ACES Europe na základe bodovacieho systému, v ktorom zohľadňuje viaceré aspekty. Dôležité je napríklad aj to, ako dané mesto šport financuje, akú má športovú infraštruktúru a aký je jeho celkový prístup v tejto oblasti," vysvetlil Hudák.S titulom EMŠ získava mesto okrem medzinárodného uznania a zapojenia do najväčšej európskej siete miest, ktoré sa venujú športu, aj určitú výhodu pri získavaní dotácií a grantov na projekty v meste od národných aj európskych inštitúcií.