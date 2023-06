Hokejisti Košíc už vedia program zápasov v Lige majstrov, začnú vo Švajčiarsku

Prvý duel proti Bielu

13.6.2023 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský hokejový šampión HC Košice v máji spoznal mená súperov v základnej častia už vie aj presné poradie stretnutí.Vedenie súťaže zverejnilo kompletný program duelov na svojom webe, poľa ktorého "oceliari" začnú púť LM užsúbojom na ľade švajčiarskeho tímu EHC Biel-Bienne.Nasledovať bude rýchly presun domov, keďže už o dva dni neskôr na nichčaká zápas proti ďalšiemu švajčiarskemu súperovi Servette Ženeva . Ešte pred začiatkom domácej extraligy vycestujú Košičania do Nemecka na zápas proti Red Bullu Mníchov (8.9.) a do Švajčiarska na stretnutie proti tímu Rapperswil-Jona Lakers.Záverečné dve stretnutia v základnej časti odohrajú Košice doma - v utorok 10. októbra hostia švédsky klub AIK Skelleftea a o osem dní neskôr aj nemecký Adler Mannheim.Oproti predchádzajúcim ročníkom prišlo v LM ku zmene. Nehrá sa formou tradičných štvorčlenných skupín pre, ale každý zabsolvujespolu šesť duelov proti šiestim rôznym súperom.Do vyraďovacej časti potom postúpiklubov z globálnej 24-člennej tabuľky. Osemfinále play-off sa začnea súťaž vyvrcholí finálovým zápasomVedenie súťaže sa tiež rozhodlo vyskúšať niekoľko inovácií v pravidlách, ktoré sa týkajú presiloviek či oslabení a ich cieľom je priniesť pre fanúšikov ešte viac vzrušenia z hry.Prvou zmenou je, že ak tím v oslabení inkasuje, vylúčený hráč zostane na trestnej lavici až do vypršania trestu. Druhou, veľmi podobnou, je, že dvojminútový trest pre hráča sa nezruší ani v prípade, ak tím dostane gól pri avizovanom vylúčení.Opačne s doterajším stavom sa bude postupovať aj v prípade, ak tím skóruje v oslabení. V takom prípade sa dvojminútový trest pre jeho hráča skončí.