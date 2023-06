Hviezdny Mbappé si nepredĺži zmluvu s PSG, klub opustil už aj Messi a na odchode má byť i Neymar

Nenechajú ho odísť ako voľného hráča

Odišiel Messi a možno pôjde aj Neymar





Kylian Mbappé prestúpil do Paríža Saint-Germain v roku 2017 z francúzskeho AS Monaco za 180 miliónov eur. S tímom získal päť majstrovských titulov v Ligue 1, ale k vytúženému prvenstvu v Lige majstrov ho nedoviedol. V 260 zápasoch v drese PSG nastrieľal 212 gólov.



V roku 2018 sa stal majstrom sveta ako člen francúzskej reprezentácie na šampionáte v Rusku. Za národný tím odohral spolu 68 duelov a skóroval v nich 38-krát.





13.6.2023 (SITA.sk) - Hviezdny francúzsky futbalista Kylian Mbappé z tímu Paríž Saint-Germain oznámil svojmu zamestnávateľovi formou listu, že nevyužije možnosť na automatické predĺženie súčasnej zmluvy s PSG o jeden rok. Agentúru AP o tom informovala nemenovaná osoba oboznámená so situáciou.Dvadsaťštyriročný útočník mal čas do 31. júla, aby rozhodol o predĺžení spolupráce s klubom, s ktorým má platný kontrakt do leta 2024.Organizácia z Parku princov podľa AP nenechá úradujúceho vicemajstra sveta odísť z parížskeho mužstva ako voľného hráča. Mbappé podpísal s PSG zmluvu na dva roky s možnosťou predĺženia o dvanásť mesiacov v máji minulého roka. Už vtedy sa špekulovalo o jeho odchode do španielskeho Realu Madrid, no francúzsky šampión odmietol ponuku vo výške 190 miliónov eur za svoju hviezdu.Teraz sa "biely balet" môže pokúsiť znova Mbappého získať ako náhradu za iného francúzskeho útočníka Karima Benzemu, ktorý odišiel do saudskoarabského klubu Al-Ittihad. Klub Paríž Saint-Germain taktiež len nedávno prišiel o argentínsku hviezdu Lionela Messiho, ktorý ako voľný hráč podpísal zmluvu s americkým klubom Inter Miami zo zámorskej MLS.Podľa francúzskych médií by mohol byť na odchode aj tretí člen hviezdneho útočného trojlístka Brazílčan Neymar , ktorý má platný kontrakt do leta 2025.