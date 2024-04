Hokejisti Michaloviec plnili rolu favorita už v úvode zápasu, víťazne však nakoniec skončila Nitra (video)

Dukla v role favorita

Dobrý vstup a prvý gól

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najproduktívnejší strelec mimo hry

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.4.2024 (SITA.sk) - Prvý zápas semifinále play-off hokejovej extraligy medzi Michalovcami Nitrou sa na Zemplíne skončil. Nitrania, ktorí si postup do play-off museli vybojovať v predkole, už majú na svojom konte skalp Popradčanov a teraz túžia aj po tom michalovskom. Druhý zápas série sa hráDomáca Dukla začala plniť rolu favorita už po siedmich minútach, keď Samuel Solenský otvoril skóre. Lenže ešte do konca druhej tretiny vyrovnal Robert Jackson a v polovici zápasu Samuel Buček svojím šiestym gólom v play-off (vrátane predkola) preklopil vedenie na stranu hostí.Ofenzívnejší Michalovčania vyrovnali v 54. min, keď Joshua Wilkins dostal puk za chrbát Samiho Aittokallia, ale už o necelú minútu strelil vedúci nitriansky gól český útočník Filip Bajtek a na ten už domáci ani v power-play nenašli odpoveď."V prvej tretine to nebolo z našej strany najlepšie. Dlho nám trvalo, kým sme zahriali motor. Od druhej tretiny to už ale bolo oveľa lepšie. Nesťahovali sme sa do obranného pásma, a hoci sme inkasovali gól na 2:2, rýchlo sme sa opäť ujali vedenia a už sme si to ustrážili," povedal Filip Bajtek, cituje ho web hockeyslovakia.sk. Strelec prvého gólu Michaloviec Samuel Solenský povedal, že Nitrania hrali to, čo od nich očakávali."Mali sme dobrý vstup a podarilo sa nám streliť prvý gól. Bohužiaľ, vyrovnali v závere prvej časti a potom sa to začalo kúskovať. Išli do vedenia a dlho sme sa snažili o vyrovnanie. Keď sa to konečne podarilo, inkasovali sme okamžite tretí gól. To by sa nám nemalo stávať. Prehrali sme však len prvú bitku a ide sa ďalej."Solenský spomenul aj absenciu ofenzívneho lídra Mathewa Santosa, ktorý sa dostal pred štartom série na listinu maródov. "Je to náš najproduktívnejší strelec a prvá päťka hrala celú sezónu pohromade. Jasné, že nám chýbal, ale je tu ďalších dvadsať hráčov a musíme sa s tým vedieť vyrovnať,“ poznamenal Solenský.Psychická výhoda je po prvom zápase na strane Nitry, Michalovce musia v druhom domácom súboji zabrať. Strelec víťazného gólu "Corgoňov" Bajtek však tvrdí, že zlepšiť sa musia aj on a jeho spoluhráči."Michalovce majú veľa šikovných útočníkov. Zbytočne sme im dávali veľa priestoru, ale to pramenilo aj z toho, že sme neboli zvyknutí na toto klzisko. Na tomto väčšom ľade sa nedá hrať náš nátlakový hokej s množstvom súbojov, ale postupne sme si na to zvykli," skonštatoval Bajtek na webe SZĽH