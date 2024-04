Slafkovský strelil gól a pridal asistenciu, Montreal však nestačil na Černákovu Tampu (video)

Vybojoval presilovku

5.4.2024 (SITA.sk) - Hokejisti Montrealu po domácej prehre s Tampou Bay (4:7) definitívne prišli aj o teoretickú šancu na účasť v play-off NHL.Slovenský útočník v službách Canadiens Juraj Slafkovský už ako čerstvý dvadsiatnik bol pri dvoch zo štyroch gólov svojho tímu. V 49. min znížil na 3:6 a o dve minúty neskôr sa asistenciou podieľal na zásahu Cola Caufielda na 4:6.Celkovo Slafkovský odohral 22:44 min, zápas skončil so šiestimi strelami na bránku a jedným bodyčekom a ešte aj vybojoval presilovku po faule krajana Erika Černáka na neho v tretej tretine.Zo súboja dvoch Košičanov však vyšiel víťazne Černák, ktorého Tampa Bay si po ďalšom víťazstve výrazne polepšila v boji o play-off. Slafkovský má po 75 odohraných zápasoch v tejto sezóne na konte 44 bodov za 16 gólov a 28 asistencií."Tampa Bay je tím pre play-off a aj my sa chceme svojou hrou podobať takýmto mužstvám. Nie vždy sa nám to darí, ale s blížiacim sa play-off sa hrá fyzickejšie a aj naša hra sa tomu prispôsobuje," cituje Slafkovského oficiálny web NHL. Calgary po druhý raz v sezóne nedohral zápas pre tvrdý zákrok na protihráča a zrejme bude disciplinárne riešený. Na konci druhej tretiny zápasu vo Winnipegu bol vylúčený do konca zápasu po zákroku lakťom do hlavy na súperovho obrancu Josha Morrisseyho.Hokejisti Calgary prehrali 2:5 a definitívne prišli o šancu na play-off. Zvolenský rodák pred vylúčením stihol odohrať 10 minút a 48 sekúnd so štyrmi bodyčekmi, dvomi strelami a plusovým bodom.Pre Pospíšila rovnako ako pre Slafkovského platí, že v prípade obojstranného záujmu a povolenia z klubov by mohli byť k dispozícii slovenskej reprezentácii na tohtoročných majstrovstvách sveta v Česku.O play-off ešte bojuje Washington Martinom Fehérvárym , ktorý však doma podľahol Pittsburghu 1:4. Fehérváry sa blysol deviatimi bodyčekmi počas takmer 21 minút na ľade. Washington po tejto prehre klesol o bod za New York Islanders a druhou pozíciou s voľnou kartou pre play-off vo Východnej konferencii.