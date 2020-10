Hokejisti Slovana padli hneď v prvom kole extraligy, nestačili na Michalovce

Duklu podržal Tomek

Slovan nevyužil šance

Štart sezóny ovplyvnený koronavírusom

3.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pred piatkovým úvodným tohtosezónnym vystúpením mali hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce na konte iba jedno extraligové víťazstvo nad 8-násobným šampiónom HC Slovan Bratislava. Východniari oprášili triumf 4:3, ktorý sa zrodil skoro na deň presne pred rokom - 29. septembra, a v dueli 1. kola nového ročníka 2020/2021 naň nadviazali víťazstvom 4:1."Začiatok sme mali ustráchaný. Bol na nás vidieť tlak, keďže sme hrali doma proti ťažkému súperovi. Slovan vtedy dominoval, ale podržal nás Rudy (brankár Tomáš Tomek, pozn.)," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Zemplínčanov Miroslav Chudý Podľa 58-ročného rodáka z Krupiny pomohlo Michalovčanom niekoľko presiloviek v neskoršom priebehu prvého dejstva. "Nepočínali sme si v nich dobre, ale týmto sme vymanili spod tlaku," priznal kouč, ktorý v Michalovciach pôsobí od sezóny 2017/2018.Ako vzápätí doplnil, dôležité bolo, že jeho mužstvo v zápase skórovalo ako prvé. "Dnes boli náročné podmienky a mužstvo, ktoré muselo doťahovať, to malo ťažšie. Pre vývoj zápasu to bolo rozhodujúce, pretože sa nám hralo lepšie. Po góle na 2:0 sme hneď inkasovali a Slovan sa chytil, ale neskôr sme pridali tretí zásah a štvrtý už bol do prázdnej bránky," zhodnotil niekdajší lodivod Zvolena, Banskej Bystrice či Detvy.Bratislavčania začínajú novú klubovú epochu, no na premiérové extraligové víťazstvo pod vedením nového vlastníka si budú musieť počkať minimálne do nedeľňajšieho domáceho stretnutia s ambicióznym Popradom, ktorý v piatok na vlastnom ľade nestačil na Nitru (2:3). "Belasí" však budú musieť zlepšiť zakončenie, keďže v Michalovciach napriek početným gólovým príležitostiam prekonali brankára Tomeka iba raz."V úvode sme nevyužili niekoľko šancí. Domáci sa potom v troch presilovkách po sebe dostali do hry, dali sa dohromady a v druhej tretine sa ujali vedenia. "Potom bol až do konca obraz hry prakticky rovnaký - my sme stále doťahovali, Michalovce dobre bránili a z toho potom pramenili nebezpečné protiútoky. Za stavu 1:2 sme si opäť vytvorili nejaké šance, ale znova tá naša koncovka zlyhala. Keď domáci dali na 3:1, tam sa to asi zlomilo," skonštatoval bratislavský kormidelník a bývalý reprezentant SR Roman Stantien Najvyššia slovenská hokejová súťaž 2020/2021 odštartovala v turbulentnom období. Do programu úvodného kola negatívne zasiahla nákaza koronavírusom, keďže tri tímy (HC Košice, HC Mikron Nové Zámky a maďarský zástupca DVTK Jegesmedvék Miškovec) ohlásili pozitívne výsledky testov u svojich hráčov.Napokon sa tak hrali iba štyri stretnutia vrátane predohrávky 7. kola Zvolen - Banská Bystrica (4:1). Okrem spomenutého triumfu Nitry v Poprade sa ešte z víťazstva radovala aj Detva, ktorá si doma poradila s Liptovským Mikulášom 5:3. Vzhľadom na súčasnú zlú epidemiologickú situáciu na Slovensku a narastajúci počet pozitívnych ľudí na koronavírus sa začiatok súťažného ročníka musí zaobísť bez prítomnosti fanúšikov na tribúnach.