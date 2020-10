Klopp sa obáva reprezentačnej prestávky, FC Liverpool po nej čaká derby s Evertonom

Dvojica nakazených

Náročný duel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.10.2020 (Webnoviny.sk) - Tréner futbalistov anglického klubu FC Liverpool Jürgen Klopp priznal, že ho "mierne znepokojuje" blížiaca sa reprezentačná prestávka. Asociačné termíny sú zakaždým u koučov a fanúšikov zdrojom obáv, že hráči prídu späť do klubov so zdravotnými problémami či unavení z cestovania.V súčasnom období sa k týmto obavám pridáva aj pandémia koronavírusu.Podľa Kloppa sa hráči povolaní do reprezentačných tímov počas asociačného termínu ocitnú v rôznych oblastiach s rozdielnymi pandemickými opatreniami, čo môže spôsobiť vyššie riziko nákazy.V liverpoolskom tíme tento týždeň pozitívne testovali na ochorenie COVID-19 duo hráčov - španielskeho stredopoliara Thiaga Alcantaru a senegalského útočníka Sadia Maného "Nechcem, aby to vyznelo neúctivo smerom k tomu, ako postupujú iné krajiny, ale toto je miesto, ktoré poznáme a vieme, ako v ňom fungovať. Som mierne znepokojený, pretože je ťažké byť v kontakte so všetkými futbalovými zväzmi po celom svete. Chápem náročnosť situácie, ale informácie, ktoré dostávame od určitých zväzov, nepovažujem za úplne dokonalé," povedal Klopp podľa webu liverpooloffside.sbnation.com.Liverpool čaká po reprezentačnej pauze mestské derby s Evertonom. Nemecký kormidelník sa obáva, či jeho hráči zvládnu taký náročný duel tak skoro po návrate z národných mužstiev."Musíte sa zakaždým uistiť, že hráčov dostanete naspäť najrýchlejším a najbezpečnejším spôsobom. Musíme zistiť, ako sú na tom skôr, ako pôjdeme do ďalšieho zápasu," skonštatoval Klopp.