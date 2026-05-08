|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 8.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ingrida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. mája 2026
Hokejisti Slovenska na Spiši podľahli Dánom, nestrelili im ani gól – VIDEO
Pred zverencami trénera Vladimíra Országha je pred MS 2026 už len jeden prípravný duel, absolvujú ho v sobotu popoludní opäť na Spiši opäť proti Dánom. Sedem duelov a len dve víťazstvá! Taká je ...
Zdieľať
8.5.2026 (SITA.sk) - Pred zverencami trénera Vladimíra Országha je pred MS 2026 už len jeden prípravný duel, absolvujú ho v sobotu popoludní opäť na Spiši opäť proti Dánom.
Sedem duelov a len dve víťazstvá! Taká je bilancia slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Slováci v piatok podvečer prehrali v Spišskej Novej Vsi výberu Dánska 0:3. Pred zverencami trénera Vladimíra Országha je už len jeden duel, absolvujú ho v sobotu popoludní opäť na Spiši opäť proti Dánom.
"Ťažký zápas. Dáni nás príliš nepúšťali do šancí, aj keď sme sa do nejakých dostali. Súper po našich chybách chodil do brejkových situácií a niektoré im vyšli. Musíme sa zlepšiť aj v presilovkách, ktoré keď dostaneme, tak by sme ich mali aj premieňať. V niektorých situáciách sme hrali trochu viac komplikovane," komentoval po zápase tréner Országh v prenose televízie JOJ Šport.
V prvej tretine slovenský výber nevyužil dve presilovky a v 13. minúte prišiel trest, keď Mathias From z ľavého kruhu prekonal Samuela Hlavaja. Ešte predtým na opačnej strane zvonila žŕdka, ale gól nepadol. Vo veľkej šanci tiež nepochodil Martin Faško Rudáš.
Druhá tretina bola bez gólov. Slováci v nej hrali dvakrát dlhé oslabenie o dvoch korčuliarov a raz aj presilovku. V oslabení "zvonila" žŕdka aj za Hlavajom.
Tretiu dvadsaťminútovku začali domáci hokejisti nevyužitou veľkou šancou Faška-Rudáša, potom však prišlo k vzájomnému vylúčeniu na oboch stranách a počas neho Frederik Storm dorážkou zvýšil na 2:0. V 47. minúte trafil hornú žŕdku Marek Hrivík, neskôr sľubnú príležitosť nepremenil na gól ani Rayen Petrovický.
V 53. minúte Dáni pridali aj tretí gól, ktorý však neplatil, keďže mu predchádzal faul Olivera Truea, ktorý dostal trest na päť minút plus do konca stretnutia. Slováci nenašli recept na dánsku defenzívu ani počas dlhej presilovky, skúsili to potom aj hrou bez brankára. Počas nej dala dánska reprezentácia konečnú podobu výsledku, o gól sa postaral Nick Olesen.
"Mali sme veľa šancí na to, aby sme skončili bez gólov. Dáni trestali naše chyby. Celú prípravu nás trápi, že dávame málo gólov. Určite sa to musí zlepšiť. Musíme sa viac tlačiť do bránky a už aj využiť nejakú presilovku, tie nám zatiaľ viac škodia ako pomáhajú. Prípravu chceme v sobotu ukončiť víťazne," uviedol po súboji útočník Servác Petrovský.
Prípravný medzištátny zápas výber mužov - piatok:
Góly: 13. From (Olesen, Koch), 45. Storm (True), 59. Olesen
Vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: True (Dán.) 5+DKZ za seknutie, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hronský, Jobbágy - Durmis, Pribula (všetci SR), 3661 divákov
Slovensko: Hlavaj - Štrbák, Kňažko, Gajdoš, Rosandič, Královič, Petrovický, Radivojevič, Meliško - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Lacka, Čederle, Cehlárik - Kollár, Minárik, Petrovský - Nauš
Dánsko: Sögaard - Setkov, Bruggisser, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Aabo, Madsen, Baastrup - From, Kjär, Olesen - Russell, A. True, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen - O. True, Scheel, Schultz
Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Slovenska na Spiši podľahli Dánom, nestrelili im ani gól – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Sedem duelov a len dve víťazstvá! Taká je bilancia slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave pred majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Slováci v piatok podvečer prehrali v Spišskej Novej Vsi výberu Dánska 0:3. Pred zverencami trénera Vladimíra Országha je už len jeden duel, absolvujú ho v sobotu popoludní opäť na Spiši opäť proti Dánom.
"Ťažký zápas. Dáni nás príliš nepúšťali do šancí, aj keď sme sa do nejakých dostali. Súper po našich chybách chodil do brejkových situácií a niektoré im vyšli. Musíme sa zlepšiť aj v presilovkách, ktoré keď dostaneme, tak by sme ich mali aj premieňať. V niektorých situáciách sme hrali trochu viac komplikovane," komentoval po zápase tréner Országh v prenose televízie JOJ Šport.
V prvej tretine slovenský výber nevyužil dve presilovky a v 13. minúte prišiel trest, keď Mathias From z ľavého kruhu prekonal Samuela Hlavaja. Ešte predtým na opačnej strane zvonila žŕdka, ale gól nepadol. Vo veľkej šanci tiež nepochodil Martin Faško Rudáš.
Druhá tretina bola bez gólov. Slováci v nej hrali dvakrát dlhé oslabenie o dvoch korčuliarov a raz aj presilovku. V oslabení "zvonila" žŕdka aj za Hlavajom.
Tretiu dvadsaťminútovku začali domáci hokejisti nevyužitou veľkou šancou Faška-Rudáša, potom však prišlo k vzájomnému vylúčeniu na oboch stranách a počas neho Frederik Storm dorážkou zvýšil na 2:0. V 47. minúte trafil hornú žŕdku Marek Hrivík, neskôr sľubnú príležitosť nepremenil na gól ani Rayen Petrovický.
V 53. minúte Dáni pridali aj tretí gól, ktorý však neplatil, keďže mu predchádzal faul Olivera Truea, ktorý dostal trest na päť minút plus do konca stretnutia. Slováci nenašli recept na dánsku defenzívu ani počas dlhej presilovky, skúsili to potom aj hrou bez brankára. Počas nej dala dánska reprezentácia konečnú podobu výsledku, o gól sa postaral Nick Olesen.
"Mali sme veľa šancí na to, aby sme skončili bez gólov. Dáni trestali naše chyby. Celú prípravu nás trápi, že dávame málo gólov. Určite sa to musí zlepšiť. Musíme sa viac tlačiť do bránky a už aj využiť nejakú presilovku, tie nám zatiaľ viac škodia ako pomáhajú. Prípravu chceme v sobotu ukončiť víťazne," uviedol po súboji útočník Servác Petrovský.
Prípravný medzištátny zápas výber mužov - piatok:
Slovensko - Dánsko 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 13. From (Olesen, Koch), 45. Storm (True), 59. Olesen
Vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: True (Dán.) 5+DKZ za seknutie, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hronský, Jobbágy - Durmis, Pribula (všetci SR), 3661 divákov
Zostavy:
Slovensko: Hlavaj - Štrbák, Kňažko, Gajdoš, Rosandič, Královič, Petrovický, Radivojevič, Meliško - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora - Faško-Rudáš, Hrivík, Liška - Lacka, Čederle, Cehlárik - Kollár, Minárik, Petrovský - Nauš
Dánsko: Sögaard - Setkov, Bruggisser, K. Larsen, A. Koch, M. Lauridsen, Aabo, Madsen, Baastrup - From, Kjär, Olesen - Russell, A. True, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen - O. True, Scheel, Schultz
Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Slovenska na Spiši podľahli Dánom, nestrelili im ani gól – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Skúsený český motocyklista tragicky zahynul počas tréningu. Bol to srdciar a inšpirácia pre všetkých
Skúsený český motocyklista tragicky zahynul počas tréningu. Bol to srdciar a inšpirácia pre všetkých