Hokejisti Slovenska prehrali s Nemeckom, ale sú víťazmi turnaja

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov neuspela v záverečnom zápase na domácom Turnaji Vladimíra Dzurillu v Poprade. Tím trénera Tibora Tartaľa prehral s rovesníkmi z Nemecka 3:4 po predĺžení a nájazdovom rozstrele, ale napriek tomu sa stal celkový víťazom podujatia.



Mladí Slováci v predchádzajúcich dvoch zápasoch triumfovali nad Švajčiarskom 6:3 a nad Japonskom 3:0 a so siedmimi bodmi obsadil prvé miesto.



Turnaj V. Dzurillu hráčov do 18 rokov v Poprade:

SLOVENSKO - Nemecko 3:4 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0, 0:1)



Góly: 14. Pekarčík (Cedzo, Jenčko), 40. Pekarčík (Jenčko, S. Barcík), 46. Pekarčík (A. Čajkovič, Dej) – 20. Niehus (Panocha, Vinzens), 26. Bicker (Vinzens, Tropmann), 59. Sumpf (Tropmann, Ruckdäschel), rozh. nájazd Ruckdächsel. Rozhodovali: Štefik, Žák – Synek, Kacej, vylúčení: 10:9 na 2 min, presilovky 2:2, oslabenia: 0:0, 250 divákov.



zostava SR 18: Urban – Královič, Pišoja, Barcík, Ďurina, Čajkovič, Sakmár, Sluka – Ridzoň, Kukumberg , Masnica – Cedzo, Dej, Pekarčík – Hodas, Párička, Jenčko – Stahoň, Gron, Varga - Sobotka

hlas po zápase /SZĽH/:



Tibor Tartaľ, tréner SR 18: "Hrali sme veľmi veľa v oslabení a najdôležitejšie sme neubránili minútu pre koncom tretej tretiny, keď Nemci odvolali brankára a skórovali. Potešilo nás, že sme vyhrali turnaj, no sklamala nás prehra v tomto zápase. Negatívne hodnotíme množstvo vylúčení našich hráčov, ale za povzbudivé považujeme ako sme dokázali ubrániť oslabenia. Pred nadchádzajúcim šampionátom sa musíme zlepšiť vo všetkých herných činnostiach."



Juraj Pekarčík, hráč SR 18: "Škoda, že sme neuspeli v zápase proti Nemcom aj napriek veľkej snahe. Nakoniec sa to nepodarilo, ale ideme ďalej a už myslíme na MS. Sme dobrý kolektív, turnaj bol vo výbornom svetle okrem druhého stretnutia proti Japonsku, keď sme nemali dobrý začiatok. Našťastie to pre nás skončilo najlepšie ako mohlo. Som spokojný so svojím výkonom."



ďalší sobotný výsledok:



Japonsko - Švajčiarsko 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

1. SLOVENSKO 3 2 0 1 0 12:7 7



2. Švajčiarsko 3 2 0 0 1 10:8 6



3. Nemecko 3 0 1 1 1 5:8 3



4. Japonsko 3 0 1 0 2 4:8 2