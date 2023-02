Švajčiarka Fluryová získala prvú zlatú medailu na MS v zjazde žien, obhajkyňa titulu Suterová skončila tretia

Prvá medaila

Diskvalifikácia líderky

11.2.2023 (SITA.sk) - Švajčiarka Jasmine Fluryová sa stala majsterkou sveta v zjazde žien na svetovom šampionáte vo Francúzsku. V Méribeli zvíťazila o štyri stotiny sekundy pred Rakúšankou Ninou Ortliebovou, tretia bola so stratou 12 stotín obhajkyňa titulu z talianskej Cortiny d'Ampezzo 2021 a víťazka zjazdu na ZOH 2022 v čínskom Pekingu Corinne Suterová zo Švajčiarska. Slovensko v sobotu nemalo zastúpenie.Dvadsaťdeväťročná Fluryová získala pri svojej tretej účasti na MS prvú medailu, doposiaľ bola najvyššie dvanásta v zjazde na MS 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi. O tri roky mladšia Ortliebová absolvovala v sobotu premiérový štart na seniorskom svetovom šampionáte.Dvadsaťosemročná Suterová skompletizovala svoju medailovú zbierku v zjazde na MS, pred dvomi rokmi zvíťazila a vo švédskom Aare v roku 2019 bola druhá. Okrem toho má na konte striebro zo super-G v Cortine d'Ampezzo a bronz v rovnakej disciplíne v Aare.Strieborná medailistka v zjazde z MS 2021 Nemka Kira Weidleová obsadila v sobotu 8. miesto s mankom 0,61 s na Fluryovú, bronzová z predošlého šampionátu Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová skončila o desatinu za ňou deviata. Šiesta prišla do cieľa majsterka sveta v zjazde z rokov 2017 a 2019 Slovinka Ilka Štuhecová, na víťazku stratila 0,42 s.Líderka celkového hodnotenia zjazdu žien vo Svetovom pohári a strieborná medailistka v rovnakej disciplíne zo ZOH 2022 Talianka Sofia Goggiová takmer spadla a aj keď prišla do cieľa, napokon ju diskvalifikovali, lebo sa nezmestila do jednej z bránok.Jej krajanka a bronzová v zjazde z Pekingu Nadia Delagová v Méribeli neštartovala. Talianky v sobotu nezavŕšili víťazný hetrik na MS 2023, v kombinácii žien uspela Federica Brignoneová a v super-G Marta Bassinová MS v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku hostia strediská Méribel a Courchevel. V úvode šampionátu boli na programe kombinačné súťaže, po nich prišli na rad rýchlostné disciplíny super-G a zjazd (8. a 9. februára resp. 11. a 12. februára). Tímová paralelná súťaž sa uskutoční v utorok 14. februára, o deň neskôr paralelnú súťaž absolvujú aj jednotlivci. Obrovské slalomy naplánovali na 16. resp. 17. februára a podujatie vyvrcholí 18. a 19. 2. slalomom žien a mužov.