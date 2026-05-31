Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Hokejisti Slovenska už poznajú mená súperov na MS 2027. Ak organizátori nepristúpia k zmenám, čaká ich aj nový majster sveta
Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene.
Už pred záverečnými stretnutiami na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku je známe zloženie základných skupín. O rok sa svetový šampionát uskutoční v Nemecku, hostiť ho budú Düsseldorf and Mannheim.
Aj keď zloženie skupín podľa rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) už možno "načrtnúť", nemeckí organizátori však stále majú šancu na jednu zmenu.
Ak by k úpravám nedošlo, tak v A-skupine v Düsseldorfe sa predstavia reprezentácie lídri hodnotenia Švajčiari aj tímy Fínska, Švédska, Slovenska, Lotyšska, Rakúska, Slovinska a Ukrajiny. V porovnaní s končiacimi sa MS 2026 by si teda Slováci zopakovali len stretnutia proti tímom Švédska a Slovinska. V skupine by sa konala aj repríza tohtoročného svetového šampionátu.
V B-skupine v Mannheime by hrali Američania, Kanaďania, Česi, Nemci, Dáni, Nóri, Kazachovia a Maďari. V tejto skupine sú teda oba tímy, ktoré si na MS 2026 zahrali o bronz.
Turnaj v Nemecku je naplánovaný na 14. až 30. mája 2027, pričom otvárací súboj domácich Nemcov by sa podobne ako v roku 2010 mohol konať na futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Miestna aréna stále drží európsky hokejový rekord, duel Nemecko - USA vtedy naživo sledovalo 77 803 divákov.
Predbežné zloženie základných skupín na MS v hokeji 2027:
Düsseldorf: Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko, Ukrajina
Mannheim: USA, Kanada, Česko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Kazachstan, Maďarsko
Rebríček IIHF po MS 2026:
1. Švajčiarsko, 2. USA/Kanada, 3. USA/Kanada, 4. Fínsko, 5. Švédsko, 6. Česko, 7. Nemecko, 8. Slovensko, 9. Lotyšsko, 10. Dánsko, 11. Nórsko, 12. Rakúsko, 13. Slovinsko, 14. Kazachstan, ... 17. Maďarsko, ... 19. Ukrajina
Zdroj: SITA.sk - Hokejisti Slovenska už poznajú mená súperov na MS 2027. Ak organizátori nepristúpia k zmenám, čaká ich aj nový majster sveta © SITA Všetky práva vyhradené.
