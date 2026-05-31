Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Škót Gilmour príde o MS 2026, zranil sa v prípravnom zápase proti Curacau
31.5.2026 (SITA.sk) - Spoluhráč Stanislav Lobotku v talianskom SSC Neapol si zranil koleno, čo ho vyradilo z účasti na futbalovom svetovom šampionáte.
Škótska futbalová reprezentácia prišla pre majstrovstvami sveta v Severnej Amerike o stredopoliara Billyho Gilmoura, spoluhráč Stanislav Lobotku v talianskom SSC Neapol si totiž zranil koleno v sobotňajšom prípravnom medzištátnom zápase proti výberu Curacaa.
Dvadsaťštyriročný futbalista ešte počas prvého polčasu bez cudzieho zavinenia "padol" na trávnik a realizačný tím pristúpil k jeho striedaniu. Škóti napokon zvíťazili 4:1.
"S poľutovaním oznamujeme, že zranenie kolena, ktoré Billy Gilmour utrpel v zápase proti Curacau, ho vyradilo z účasti na majstrovstvách sveta. Sme s tebou, Billy," uviedol oficiálny účet škótskeho tímu na platforme X.
Po zápase podstúpil Gilmour magnetickú rezonanciu, ktorá potvrdila poškodenie kolena. Teraz sa vráti do talianskeho klubu a čaká ho rehabilitácia.
"Som zničený pre Billyho, pretože bol kľúčovou súčasťou našej kvalifikácie na MS. Načasovanie tohto zranenia je mimoriadne kruté a všetci Billyho ľutujeme. Vie, ako radi ho máme ako futbalistu aj ako človeka. A hoci slová mu dnes nepomôžu, som presvedčený, že pred ním ešte stojí mnoho významných turnajov," uviedol tréner škótskeho družstva Steve Clarke.
Reprezentácia Škótska sa na MS 2026 predstaví v základnej C-skupine a absolvuje stretnutia proti tímom Haiti, Maroka a Brazílie. Curacao si v E-skupine zmeria sily s výbermi Nemecka, Ekvádora a Pobrežia Slonoviny.
We regret to announce that the knee injury sustained by Billy Gilmour in today’s win over Curaçao will rule him out of participation in @FIFAWorldCup.
We're all with you, Billy ????
— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 30, 2026
