31. mája 2026

Škót Gilmour príde o MS 2026, zranil sa v prípravnom zápase proti Curacau


italy_soccer_serie_a_71546 676x451 31.5.2026 (SITA.sk) - Spoluhráč Stanislav Lobotku v talianskom SSC Neapol si zranil koleno, čo ho vyradilo z účasti na futbalovom svetovom šampionáte.


Škótska futbalová reprezentácia prišla pre majstrovstvami sveta v Severnej Amerike o stredopoliara Billyho Gilmoura, spoluhráč Stanislav Lobotku v talianskom SSC Neapol si totiž zranil koleno v sobotňajšom prípravnom medzištátnom zápase proti výberu Curacaa.

Dvadsaťštyriročný futbalista ešte počas prvého polčasu bez cudzieho zavinenia "padol" na trávnik a realizačný tím pristúpil k jeho striedaniu. Škóti napokon zvíťazili 4:1.

"S poľutovaním oznamujeme, že zranenie kolena, ktoré Billy Gilmour utrpel v zápase proti Curacau, ho vyradilo z účasti na majstrovstvách sveta. Sme s tebou, Billy," uviedol oficiálny účet škótskeho tímu na platforme X.

Po zápase podstúpil Gilmour magnetickú rezonanciu, ktorá potvrdila poškodenie kolena. Teraz sa vráti do talianskeho klubu a čaká ho rehabilitácia.

"Som zničený pre Billyho, pretože bol kľúčovou súčasťou našej kvalifikácie na MS. Načasovanie tohto zranenia je mimoriadne kruté a všetci Billyho ľutujeme. Vie, ako radi ho máme ako futbalistu aj ako človeka. A hoci slová mu dnes nepomôžu, som presvedčený, že pred ním ešte stojí mnoho významných turnajov," uviedol tréner škótskeho družstva Steve Clarke.

Reprezentácia Škótska sa na MS 2026 predstaví v základnej C-skupine a absolvuje stretnutia proti tímom Haiti, Maroka a Brazílie. Curacao si v E-skupine zmeria sily s výbermi Nemecka, Ekvádora a Pobrežia Slonoviny.


Zdroj: SITA.sk - Škót Gilmour príde o MS 2026, zranil sa v prípravnom zápase proti Curacau © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Hokejisti Slovenska už poznajú mená súperov na MS 2027. Ak organizátori nepristúpia k zmenám, čaká ich aj nový majster sveta
<< predchádzajúci článok
Blamáž na domácich ME. Slováci v Bratislave nepostúpili zo skupiny, nepomohli Kucka ani Jendrišek – VIDEO

