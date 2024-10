Hokejisti Spišskej Novej Vsi si po skvelej otočke ubránili prvé miesto, Poprad a Zvolen ukončili série prehier (video)

Rozhodujúci gól Žiaka

12.10.2024 (SITA.sk) - Súboj o prvé miesto v hokejovej extralige na Spiši nesklamal a svojou úrovňou obrazne aj doslova dvíhal divákov zo sedadiel. Štvortisícová návšteva na miestnom zimnom štadióne videla desať gólov a šťastný koniec pre domáci tím. Spišská Nová Ves napokon zdolala Košice 6:4 a po deviatich kolách je jediný tím, ktorý bodoval v každom zápase. Po úvodnej prehre v Banskej Bystrici 3:4 po predĺžení nasledovalo osem víťazstiev (dvakrát po predĺžení) a je z toho prvé miesto v tabuľke.Spišská Nová Ves v súboji s Košicami prehrávala po prvej tretine 1:2 a po druhej 3:4, ale napokon sa domáci tešili z parádnej otočky na 6:4. Rozhodujúci gól strelil v 57. minúte obranca Adam Žiak , ktorý využil skvelú prihrávku Zacha Andrusiaka.Najproduktívnejší hráč extraligy Andrusiak navýšil svoje bodové konto v piatkovom východniarskom derby o 4 body, k dvom gólom pridal dve asistencie. V deviatich zápasoch nazbieral 11 gólov a 6 asistencií.„Verili sme, že sa nám to podarí otočiť. Tréner nám prízvukoval, aby sme hrali do konca a vyplatilo sa to. Atmosféra bola výborná a sme radi, že sa doma môžeme oprieť o fanúšikov,“ zhodnotil Adam Žiak aj pre denník Šport.Jeho radosť z gólu bola rovnako výstavná. Rybička do stredu ľadovej plochy ešte viac znásobila silu okamihu a potlesk štyroch tisícok divákov.„Spomenul som si na Libora Hudáčka , ako sa tešil na majstrovstvách sveta, tak som to po ňom zopakoval,“ skonštatoval rodený Spišiak.Z víťazstiev sa v piatok tešili aj ďalšie dva tímy z východu Slovenska. Michalovce vyhrali v Liptovskom Mikuláši 5:1 a v tabuľke sú druhé o dva body za Spišskou Novou Vsou.Po piatich zápasoch bez víťazstva sa konečne potešili aj fanúšikovia Popradu. Podtatranci doma zdolali hokejistov Trenčína 3:0 a všetky tri góly strelil Adam Cracknell . Už 39-ročný kanadský center dosiahol svoj druhý hetrik v tejto sezóne a dostal sa na métu 10 gólov. V tabuľke kanonierov je druhý hneď za Andrusiakom.Brankár Popradu Ádam Vay vychytal čisté konto s 19 zákrokmi. „Som veľmi šťastný, že sme ukončili sériu prehier. Nehrali sme ani predtým zlý hokej, ale často sme prehrávali o gól aj po predĺžení či nájazdoch. Aj dnes sme sa na góly natrápili, ale hrali sme dobre 60 minúta a nakoniec to zvládli," uviedol Adam Cracknell na popradskom youtube.V piatok sa hralo aj pohronské derby, ktoré sa skončilo víťazstvom Zvolena Banskej Bystrici 3:1. Zvolenčania vyhrali len druhýkrát v sezóne a pretrhli sériu piatich prehier. Bystričania doma prvýkrát "pustili perie" po piatich víťazstvách. Zvolen sa posunul na deviate miesto, Banská Bystrica klesla z druhého na štvrté.„Pre nás to bolo ťažké obdobie. Nevydaril sa nám vstup do sezóny, aj keď sme niektoré zápasy nehrali zle. Výsledkovo nám to nevychádzalo. Bola to len otázka času, kedy sa to zlomí. Derby bolo na to ideálna príležitosť. Dúfam, že sme to naštartovali a už to pôjde ako má,“ skonštatoval český brankár Zvolena Pavel Kantor podľa Športu.