Strelcovi návratom domov narástlo sebavedomie. Proti Švédsku som bol dvakrát na správnom mieste, zhodnotil (video+foto)

12.10.2024 (SITA.sk) - Útočníka slovenskej futbalovej reprezentácie Dávida Strelca mrzelo, že sa tímu spod Tatier nepodarilo zvíťaziť nad Švédskom v piatkovom zápase 1. skupiny C-divízie Ligy národov 2024/2025. V Bratislave sa zrodila remíza 2:2, pričom to bol štvrtý nerozhodný výsledok v zápasoch tých dvoch krajín.„Škoda, že sa nám nepodarilo vyhrať. Za celú históriu sme s nimi ešte nevyhrali, ale máme ešte jednu šancu u nich,“ uviedol kanonier bratislavského Slovana. Práve Strelec krátko pred prestávkou gólom do šatne nakopol slovenské mužstvo a v 72. minúte sa postaral o vyrovnanie.V oboch prípadoch ukázal v bránkovom území dobrý výber miesta. „Dá sa povedať, že dnes som bol v oboch prípadoch na správnom mieste. Pri prvom góle som sa vyhol ofsajdu a čakal som, že by sa tam lopta mohla odraziť. Pri druhom góle ma pekne našiel 'Šulo' (Lukáš Haraslín, pozn.),“ dodal Strelec, podľa ktorého boli Švédi prvých 30 minút jednoznačne lepší, no potom sa hra vyrovnala.Dvadsaťtriročný rodák z Nových Zámkov zažíva vydarené obdobie kariéry. Pôsobenie v Taliansku mu nevyšlo, ale po návrate do Slovana Bratislava sa opäť futbalovo našiel.„Nezmenilo sa u mňa nič, stále robím to isté. Vedel som, že keď v tom budem pokračovať, že sa to musí zlomiť na moju stranu. Samozrejme, aj herná prax robí svoje. Pravidelne hrávam, dodalo mi to sebavedomie. Myslím si, že to bol nakoniec dobrý krok,“ skonštatoval Dávid Strelec.