Hokejisti SR 18 majú za sebou tréning v Edmontone, Čacho: Zvládli to

Na snímke tréner Viliam Čacho. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Edmonton 3. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov absolvovali vo štvrtok poobede prvý tréning v kanadskom Edmontone pred tradičným turnajom Hlinka Gretzky Cup. Krátky pobyt na ploche Rogers Place slúžil na zoznámenie sa s prostredím a na adaptáciu.uviedol podľa portálu hockeyslovakia.sk kouč Viliam Čacho.Slováci musia do začiatku turnaja prekonať aj náročnú prekážku v podobe osemhodinového časového posunu.vyhlásil 40-ročný kormidelník mládežníckeho výberu.Reprezentácia sa usadila v Rogers Place, jednom z dejísk turnaja, ktorý je súčasne domovským štadiónom klubu NHL Edmontonu Oilers. Slováci majú k dispozícii luxusnú šatňu so všetkým zázemím, ktoré využívajú hosťujúce tímy počas zápasov "olejárov" v profilige.povedal manažér výpravy Imrich Antal.Svoje nadšenie neskrýval obranca Michal Beňo.Juniori odohrajú prvý prípravný zápas už v sobotu proti USA.doplnil Čacho.