Aj na ME v Glasgowe bude patriť Sagan medzi favoritov na titul

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia SR:



muži: Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Marek Čanecký, Patrik Tybor, Martin Mahďar (Dukla Banská Bystrica), Ľuboš Malovec (CK Spartak Tlmače), Róbert Málik (CK Příbram)



ženy: Tereza Medveďová (Bepink), Tatiana Jaseková (BikePro)



Program ME v cestnej cyklistike:



nedeľa 5. augusta: 13.30 h preteky s hromadným štartom žien (129,6 km) /MEDVEĎOVÁ, JASEKOVÁ/

streda, 8. augusta: 10.00 h časovka žien na 32 km /JASEKOVÁ/, 14.00 h časovka mužov na 45 km /ČANECKÝ/

nedeľa, 12. augusta: 11.30 h preteky s hromadným štartom mužov (230,4 km) /P. SAGAN, ČANECKÝ, TYBOR, MAHĎAR, MALOVEC, MÁLIK/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 3. augusta (TASR) - Slovenskú výpravu cestných cyklistov na premiérovom podujatí "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018" povedie ako líder Peter Sagan. Dvadsaťosemročný jazdec sa pokúsi získať svoj druhý titul v hromadných pretekoch, z prvého sa tešil pred dvoma rokmi vo francúzskom Plumelecu, vlani v dánskom Herningu ho neobhajoval.Slovensko vyslalo do Škótska spolu osem pretekárov. V hromadných pretekoch žien sa predstavia Tereza Medveďová a Tatiana Jaseková, pričom druhá menovaná pôjde aj časovku. Z mužov absolvuje jazdu proti chronometru iba Marek Čanecký, spolu s ním sa postavia na hlavné preteky aj Martin Mahďar, Róbert Málik, Ľuboš Malovec, Patrik Tybor a líder tímu Sagan. Medveďová bude okrem cesty štartovať aj na dráhe v bodovacích pretekoch, madisone a prípadne i v stíhačke.Kontinentálny šampionát v Glasgowe sa koná od 5. do 12. augusta. V prvý deň sú na programe ženské preteky s hromadným štartom, v stredu 8. augusta nasledujú obe časovky a v poslednú nedeľu sa odohrajú mužské preteky s hromadným štartom. Všetky disciplíny sa uskutočnia na mestských okruhoch v centre Glasgowa. Muži pôjdu časovku na 45 km, ženy na 32. V hromadných pretekoch na nich čaká 14,4 km dlhý okruh v centre s niekoľkými menšími stúpaniami, pričom muži ho absolvujú 16-krát, ženy odjazdia deväť kôl.Sagan bude mať v hromadných pretekoch veľkú konkurenciu. Účasť na podujatí prisľúbili vlaňajší víťaz Alexander Kristoff z Nórska, úradujúci olympijský šampión Greg Van Avermaet z Belgicka, či elitní šprintéri Talian Elia Viviani, Francúz Nacer Bouhanni, Brit Mark Cavendish i Nemci André Greipel a John Degenkolb. V mužskej časovke nebude chýbať vlaňajší víťaz Victor Campenaerts z Belgicka, bývalý majster sveta Vasil Kirijenka z Bieloruska, švajčiarsky šampión v jazde proti chronometru Stefan Küng, či domáci Alex Dowsett.Šampionát juniorov a pretekárov do 23 rokov sa uskutočnil samostatne, medzi 12. a 15. júlom v Čechách.