Hokejisti SR chcú s Rakúskom výhry, Puliš: Treba dávať góly

Na archívnej snímke vpravo Radovan Puliš. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Káder SR pred dvojzápasom Euro Hockey Challenge proti Rakúsku:



Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín., 7/0), Július Hudáček (Spartak Moskva, Rus./KHL, 44/0), Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, štarty v reprezentácii/góly: 4/0)



Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL, 50/5), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd., 81/9), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 20/1), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL, 18/0), Patrik Koch (HC Košice, 6/0), Mislav Rosandič (Mountfield HK, ČR, 14/0), Michal Sersen (Slovan Bratislava, KHL, 117/9), Martin Štajnoch (Red Bull Salzburg, Rak/EBEL, 25/0)



Útočníci: Martin Bakoš (HK Soči, Rus./KHL, 62/12), Dávid Bondra (HK Poprad, 23/4), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL, 28/2), Lukáš Cingel (Mountfield HK, ČR, 54/5), Michal Chovan (HKM Zvolen, 10/1), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 14/0), Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL, 5/0), Ladislav Nagy (HC Košice, 111/33), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 13/4), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL, 17/1), Marián Studenič (Binghamton Devils, USA/AHL, 0/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 24/1), Rastislav Špirko (HKM Zvolen, 41/4)



Nominácia Rakúska na zápasy EHCh so SR:



Brankári: Lukas Herzog (EC Red Bull Salzburg), David Kickert (EHC Liwest Linz), Stefan Müller (HC Lugano/Švaj.)



Obrancovia: Daniel Jakubitzka (EC Red Bull Salzburg), Erik Kirchschläger (Moser Medical Graz99ers), Gerd Kragl (EHC Liwest Linz), Philipp Lindner (HC TWK Innsbruck), David Maier (North Bay Battalion/OHL, Kan.), Julian Payr (HC Davos/Švaj.), Markus Schlacher (EC Panaceo VSV), Thomas Vallant (Dornbirner EC), Layne Viveiros (EC Red Bull Salzburg), Raphael Wolf (Dornbirner EC)



Útočníci: Sam Antonitsch (HC TWK Innsbruck), Benjamin Baumgartner (HC Davos, Švaj.), Alexander Cijan (EC Red Bull Salzburg), Stefan Gaffal (EHC Liwest Linz), Manuel Ganahl (Lukko Rauma/Fín.), Lukas Haudum (IK Pantern/Švéd.), Stefan Häussle (Dornbirner EC), Fabio Hofer (HC Ambri-Piotta/Švaj.), Konstantin Komarek (Malmö Redhawks/Švéd.), Kevin Macierzynski (Dornbirner EC), Felix Maxa (EC Panaceo VSV), Patrick Obrist (EHC Kloten/Švaj.), Philipp Pöschmann (Dornbirner EC), Martin Ulmer (EHC Olten/Švaj.), Daniel Wachter (HC TWK Innsbruck), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta/Švaj.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 17. apríla (TASR) - Slovenských hokejových reprezentantov čaká v treťom týždni záverečnej prípravy na domáce MS previerka s Rakúskom. V dvojzápase Euro Hockey Challenge v Salzburgu a Innsbrucku chcú zverenci trénera Craiga Ramsayho po troch prehrách konečne zvíťaziť, no na to sa potrebujú hlavne zlepšiť v koncovke.Slováci pred domácimi majstrovstvami sveta najprv "padli" doma v Topoľčanoch so Švédskom 0:4 a minulý týždeň prehrali na pôde Nemecka 1:2 a 1:3. Ramsay mal viacero výhrad k výkonom, no hlavne s hrou pred súperovou bránkou. Vo všetkých troch dueloch si jeho zverenci vypracovali šance, no strelili len dva góly.povedal Ramsay.Po dvojzápase v Nemecku pribudli do kádra obranca Marek Ďaloga a útočník Marián Studenič, po menších zdravotných problémoch budú k dispozícii už aj Milan Kytnár a Rastislav Špirko. Ďaloga patrí medzi skúsených reprezentačných obrancov a zabojuje už o svoje piate majstrovstvá sveta. Dvadsaťročného krídelníka Studeniča, ktorého Binghamton nepostúpil do play off v nižšej zámorskej súťaži AHL, čaká premiéra v reprezentačnom A-tíme. Naopak, v príprave už nepokračujú Martin Chovan, Matej Paulovič a Radoslav Tybor.Slovensko sa stretlo v histórii s Rakúskom celkovo 34-krát a má výrazne pozitívnu bilanciu. Až v 26 prípadoch sa tešilo z triumfu, dva duely sa skončili remízou a v šiestich triumfovali Rakúšania. Aj celkové skóre hovorí jasne v prospech SR - 137:57. Tímy si naposledy zmerali sily v decembri na Švajčiarskom pohári, keď Slováci triumfovali vysoko 6:1. Podľa Ďalogu sa však tento výsledok nerodil ľahko.uviedol. Slováci zdolali Rakúsko aj vlani na MS v Kodani 4:2, naposledy mu podľahli v skupine na MS 2013 v Helsinkách 1:2 po nájazdoch.Švajčiarsky tréner Rakúšanov Roger Bader nominoval na zápasy so Slovenskom dokopy až 29 hráčov, z toho troch brankárov, desať obrancov a 16 útočníkov. V kádri figurujú traja nováčikovia, obrancovia David Maier a Raphael Wolf a útočník Philipp Pöschmann. Najskúsenejší v kádri je so 78 štartmi útočník Manuel Ganahl z fínskeho Lukko Rauma, najproduktívnejší s 35 bodmi v 55 dueloch Konstantin Komarek zo švédskeho Malmö Redhawks. Rakúšania odštartovali záverečnú prípravu dvojzápasom s Českom, prvý prehrali vonku 1:3, v druhom doma im tesne podľahli 4:5 po nájazdoch.povedal Radovan Puliš.Slováci si v rámci Euro Hockey Challenge zmerajú sily s Rakúskom najprv v piatok v Salzburgu (19. apríla o 18.00 h) a o deň neskôr v Innsbrucku (20. apríla o 17.30 h). V záverečnej príprave budú pokračovať dvojzápasom s Českom v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla), duelom s Veľkou Britániou v Poprade (4. mája) a generálkou na MS bude súboj s Nórmi v Michalovciach (7. mája).