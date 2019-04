J. Kórea ide do kandidatúry na MS žien sama, KĽDR nespolupracovala

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 17. apríla (TASR) - Kórejská republika bude na usporiadanie futbalových majstrovstiev sveta žien v roku 2023 kandidovať samostatne. Jej predstavitelia potvrdili, že podali prihlášku na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) po tom, ako padol návrh spoločnej kandidatúry s KĽDR. Podľa agentúry Yonhap neprejavili futbaloví zástupcovia z KĽDR väčšiu snahu o spoluprácu.FIFA oznámila, že do utorkového termínu dostala deväť prihlášok od záujemcov. Okrem Kórejskej republiky sú medzi nimi Brazília, JAR, Argentína, Austrália, Bolívia, Kolumbia, Japonsko a Nový Zéland. Myšlienka spoločného šampionátu na Kórejskom polostrove však ešte nie je celkom pasé.uviedol pre Yonhap jeden z funkcionárov Kórejskej futbalovej asociácie (KFA).Záujemcovia sa po splnení prvého termínu musia ešte formálne prihlásiť do kandidačného procesu do 4. októbra 2019. Rada FIFA oznámi organizátora MS žien o rok v marci. Najbližší šampionát žien sa uskutoční tento rok na prelome júna a júla vo Francúzsku.