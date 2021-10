Hokejisti Washington Capitals majú za sebou v novej sezóne NHL osem zápasov, Ovečkin má už 15 bodov (video)

Ovečkin dokazuje schopnosti 17 rokov

30.10.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu Capitals majú za sebou osem zápasov v novej sezóne NHL a vo všetkých bodoval ich kapitán. Alexander Ovečkin gólom do prázdnej bránky pečatil piatkový triumf svojho tímu nad Arizonou 2:0. Bol to jeho deviaty gól a pätnásty bod v sezóne a dostihol Connora McDavida na čele poradia produktivity v NHL. Medzi kanoniermi je s dvojgólovým náskokom na čele.Tridsaťšesťročný ruský útočník zároveň vyrovnal svoj osobný rekord zo sezóny 2009/2010, keď rovnako potreboval osem zápasov na zisk 15 bodov počnúc začiatkom sezóny. Ovečkin zvýšil svoj súčet v najprestížnejšej profilige na 739 gólov a už len dva presné zásahy mu chýbajú na vyrovnanie Bretta Hulla na štvrtej priečke histórie."Nemyslím si, že je to pre nás prekvapenie. On svoje schopnosti dokazuje už 17 rokov a za ten dlhý čas mal možno jeden rok výraznejšie slabší. Takže naozaj nás to neprekvapilo," uviedol obranca John Carlson o Ovečkinovi. "Je skvelý a nemyslím si, že má v úmysle spomaliť v zbieraní bodov," doplnil ďalší obranca Justin Schultz Práve elitný bek Capitals Carlson otvoril skóre zápasu v početnej výhode, čo bola len tretia využitá presilová hra Washingtonu v aktuálnej sezóne z 25 príležitostí. Slovenský obranca Martin Fehérváry si tentoraz nerozšíril bodové konto, ale prezentoval sa tromi bodyčekmi, dvoma strelami na bránku a jednou zablokovanou strelou súpera."Celý zápas sme búšili do defenzívy súpera a neprepadli sme frustrácii. Nezľavili v úsilí a celkovo odviedli dobrú prácu. Za koncentrovanosť sme na konci boli odmenení veľkým gólom," uviedol tréner Washingtonu Peter Laviolette Washington má z ôsmich zápasov novej sezóny NHL 13 bodov a stále platí, že v riadnom hracom čase neprehral. Lepší ako Capitals sú len hráči Caroliny a Floridy, ktorí ako jediní v aktuálnej sezóne stále ani raz neprehrali. V súvislosti s hrou Washingtonu je zaujímavé aj to, že stále mu chýbajú pre zranenie elitný center Nicklas Bäckström ako aj gólový krídelník T. J. Oshie Na druhej strane proti Arizone nastúpili až štyria nováčikovia, čo sa stalo v tomto klube prvýkrát od sezóny 2017/2018. Okrem slovenského obrancu Fehérváryho boli nimi aj útočníci Connor McMichael, Hendrix Lapierre a Brett Leason."Nemáme všetkých hráčov k dispozícii, ale máme za sebou skvelý mesiac. Stále sme neprehrali po 60 minútach a to je výborné. Takýto štart do sezóny sa nám páči," zakončil Justin Schultz.