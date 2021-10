Spartak vo Fortuna lige zdolal Senicu, Trnavčania natiahli sériu víťazstiev na šesť

Zápas so Slovanom sa oficiálne neodohral

Raz sa nepriestreľnosť skončí

So zápasmi sú nadmieru spokojní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2021 (Webnoviny.sk) - V piatkovej predohrávke trinásteho kola futbalovej Fortuna ligy FC Spartak Trnava splnil úlohu favorita a zdolal FK Senica 2:1.V dôsledku trestu od Slovenského futbalového zväzu (tri domáce zápasy bez divákov) na tribúnach Štadióna Antona Malatinského bolo len niečo vyše stovky detí a ľudí s preukazom ZŤP, ktorí majú z trestu výnimku. Videli dva presné zásahy Trnavčanov v rozpätí 14 minút prvého polčasu, o ktoré sa postarali Brazílčan Saymon Cabral a Grék Kyriakos Savvidis.Na konečných 1:2 z pohľadu hostí upravil v 83. minúte z priameho kopu Milan Jurdík, jeho strelu si do vlastnej bránky stečoval Trnavčan Jakub Grič. Trnavčania natiahli sériu víťazných zápasov na šesť a minimálne do nedele sa dotiahli na hráčov Slovana Bratislava na čele tabuľky.Nedávno síce doma prehrali práve so slovanistami, ale tento zápas sa oficiálne nedohral a skontumovali ho v prospech hostí za nezvládnutú usporiadateľskú službu a bitky fanúšikov v Trnave."Nezachytili sme úvod, potrebovali sme nejaký čas, kým sme si v obrane sadli. Potom sme dali dva góly a hrali sme, čo sme potrebovali," povedal Jakub Grič ktorý začal zápas v obrannej trojici s Martinom Škrtelom a mladíkom Sebastiánom Kóšom. Napokon práve Grič tečoval priamy kop Jurdíka a po 483 minútach zrušil nepriestrelnosť brankára Dominika Takáča v slovenskej najvyššej súťaži. Hoci tento moment trocha skomplikoval Trnavčanom zápas, na víťazstve domácich to nič nezmenilo."Škoda toho gólu, čo sme dostali. V poslednej chvíli som zbadal loptu, ktorú som tečoval, ale vďakabohu za tri body. Už som nestihol zareagovať a skončilo sa to gólom. Dalo sa čakať, že raz sa nepriestrelnosť skončí, do konca života sa to ťahať nedalo," doplnil Grič na klubovom webe fcspartaktrnava.com.Futbalisti Trnavy za ostatný týždeň odohrali až tri zápasy a všetky boli víťazné. Najprv vo Fortuna lige zdolali FK Pohronie na jeho trávniku v Žiari nad Hronom 2:0, pokračovali víťazstvom po strelách zo značky pokutového kopu nad druholigovou Podbrezovou v Slovnaft Cupe a aktuálne doma zdolali Seničanov."Takto sme to aj chceli. Jediná vec, ktorú sme nedodržali, je nula vzadu. Ale za tie tri zápasy nadmieru spokojnosť,“ zhrnul týždeň kapitán Trnavy Ján Vlasko