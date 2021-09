Hokejisti z NHL si zahrajú na zimnej olympiáde v Pekingu, väčšina súčasných hviezd bude mať premiéru

Vymenila sa celá generácia hráčov

Palát už hral na olympiáde v Soči

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Od roku 1998 a ZOH v Nagane chýbali hokejisti z NHL na olympijskom turnaji len raz - pred troma rokmi v kórejskom Pjongčangu. A tak to aj zostane.Vedenie NHL informovalo, že dospelo k dohode s hráčskou asociáciou NHLPA a Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) , ktorá umožní štart hráčom z NHL na ZOH 2022 v Pekingu. Správu priniesli oficiálne weby SZĽH aj NHL."Rád to poviem za väčšinu hokejových fanúšikov na svete. Rozhodnutie vrátiť hokej s absolútnou špičkou na olympiádu vítame s otvorenou náručou. Viedla k tomu konštruktívna diskusia všetkých zúčastnených strán. Ďakujem všetkým zúčastneným stranám za ústretovosť a angažovanú podporu. Verím, že už nič nebude brániť tomu, aby sa najlepší profíci predstavili v Pekingu.," uviedol prezident IIHF René Fasel Zástupca komisára NHL Bill Daly rovnako vyjadril radosť z úspešného konca rozhovorov. "Všetci chápeme, aká vášeň sprevádza hráčov z NHL, keď sa oblečú do dresu svojej krajiny na zimných olympijských hrách. Sme veľmi radi, že na konci našich rokovaní je dohoda o ich návrate pod olympijské kruhy," uviediol Bill Daly, cituje ho špecialzovaný web hokej.cz.Profíci z NHL si zahrajú na ZOH po šiesty raz, ale väčšina najväčších súčasných hviezd zámorskej profiligy bude mať olympijskú premiéru. Je to preto, že za 22 rokov sa vymenila celá jedna generácia hráčov.Ide najmä o Kanaďanov Connora McDavida Nathana MacKinnona , Američana Austona Matthewsa , Rusa Nikitu Kučerova , Nemca Leona Draisaitla , Čecha Davida Pastrňáka , ale aj dvojnásobného šampióna Stanleyho pohára, slovenského beka, Erika Černáka Jeho spoluhráč z Tampy Bay Lightning , útočník Ondřej Palát , už bol súčasťou olympijského tímu Česka zo ZOH 2014 v Soči, ale rád by si účasť zopakoval v Pekingu 2022."Všetci by sme boli radi, ak by sa podarilo sfinalizovať dohodu a dostali sme sa na olympijský turnaj. Pre hokejistu je to najviac, čo môže dosiahnuť," uviedol Ondřej Palát v čase, keď ešte finálna dohoda nebola na svete.