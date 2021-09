Filip Polášek a Belinda Bencicová postúpili do 2. kola mixu na US Open, čakajú na nich nasadené dvojky turnaja

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Polášek a Švajčiarka Belinda Bencicová postúpili do 2. kola miešanej štvorhry na US Open v New Yorku. Na úvod turnaja si poradili s Austrálčanmi Storm Sandersovou a Lukom Savillem 6:4, 6:4.Súpermi Poláška a Bencicovej v súboji o postup do štvrťfinále budú Američanka Desirae Krawczyková a Brit Joe Salisbury, nasadené dvojky turnaja.