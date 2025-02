Hokejistky SR majú ambíciu postúpiť na ZOH, Mosnár: Vyzerá to fajn

Zvládnuť posledný krok a napodobniť postupovú radosť mužských kolegov, s takouto ambíciou pôjde do nemeckého Bremerhavenu (6. – 9. februára) slovenská ženská hokejová reprezentácia na záverečné kolo kvalifikácie o postup na budúcoročné ZOH v Taliansku. O jednu miestenku pod piatimi kruhmi zabojuje tím trénera Miroslava Mosnára proti Maďarsku, Nemecku a Rakúsku.





Slovenky odštartovali v pondelok v Bratislave krátku prípravu na toto podujatie, prvé vystúpenie na kvalifikačnom turnaji je na programe už vo štvrtok o 16.00 h, kedy nastúpia na súboj s Maďarkami. V dejisku sa k tímu pripojí Nela Lopušanová, ktorá pricestuje z USA. "Stretli sme sa prvýkrát, ešte nám chýbajú nejaké dievčatá a vypadla nám Baška Kapičáková s kolenom. Máme za sebou 45-minútový svižný tréning, vyzerá to fajn. Sme zatiaľ spolu krátko, ešte si chceme dať nejaké mítingy, ale verím, že si dievčatá uvedomujú, o čo hráme a nálada bude dobrá. Potrebujeme urobiť nejaké nácviky. Robili sme založenia, určite sa ešte chceme venovať forčekom a presilovkám. V utorok ešte chceme riešiť obranné pásmo, postupnými krokmi sa chceme pripraviť," povedal pre TASR po úvodnom tréningu reprezentačný tréner Slovenska Miroslav Mosnár.Reprezentačný tím Slovenska sa na olympijských hrách zatiaľ doteraz predstavil len v jednom prípade, vo Vancouveri obsadil v roku 2010 ôsme miesto. Do bojov o účasť na turnaji v Miláne vstúpil suverénne, na decembrovom turnaji v Piešťanoch jasne zdolal Kazachstan, Island a Slovinsko. Teraz ich čakajú renkingovo kvalitnejší súperi. "Je tam kvalita. Maďarky a Nemky dopísali nejakých päť hráčok zo zámoria. Bol by som rád, keby sme sa koncentrovali viac na seba. Chceme im to minimálne srdiečkom, bojovnosťou a kvalitou znepríjemňovať. My sa potrebujeme dobre nastaviť, keď budeme hrať s každým súperom na sto percent, tak máme šancu. Od toho sa chceme odraziť," zamyslel sa kormidelník Sloveniek.V novembri si zmerali sily slovenské hokejistky s dvoma súpermi v kvalifikácii, na Nemeckom pohári zhodne prehrali s domácou reprezentáciou (3:4) a Maďarskom rozdielom gólu (1:2). S Rakúšankami sa stretli ešte v roku 2023, na šampionáte v Číne aj v dvoch prípravných súbojoch. "Papierovo máme silnejší tím, ale bude to úplne iné. Nemecký pohár bol jeden turnaj, teraz sa hrá o postup na olympiádu. Väčší tlak bude aj na súperov, nielen na nás. Nechceme však, aby dievčatá cítili tlak. Bol by som rád, keby samozrejme cítia nejakú zodpovednosť, ale aby nemali zviazané ruky," vyhlásil Mosnár.V realizačnom tíme veria, že to nebude len o Lopušanovej, ale bodovo sa presadia aj ďalšie hráčky. "Nele určite vyšiel decembrový turnaj, dala tam najviac gólov, ale vedia to aj naši súperi, takže si určite na ňu budú dávať pozor. Veríme, že úlohu strelcov prevezmú aj ďalšie dievčatá. Nele všetci budeme držať palce, aby jej to tam padalo, ale ak aj nie, tak sú tu ďalšie baby, ktoré to budú vedieť zastúpiť. Zo skúseností hovorím, že šance sú tam vždy tak, ako sa nám to podarilo mnoho rokov dozadu. Bude veľmi dôležité, ako budú baby nastavené v hlavách a možno sa dajú do určitej bubliny, aby na všetko zabudli a len sa sústredili na prvý zápas, ktorý bude dôležitý. Ukáže nám smer turnaja. Samozrejme, s každým súperom sa dá vyhrať a aj medzi sebou sa budú vedieť vybiť. Bude to veľmi náročné," uviedla asistentka trénera Iveta Frühaufová.Na ZOH 2026 postúpi len víťaz turnaja. Na základe aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) by sa mali predstaviť na podujatí aj hokejistky Ruska. V prípade neúčasti Rusiek postúpi na olympijský turnaj ešte aj najlepší tím z druhých miest naprieč kvalifikačnými skupinami. "Teším sa na turnaj, budú to určite kvalitné zápasy. Dáme do nich všetko a ideme do toho určite s dobrými pocitmi. Asi budem musieť dosť prispieť svojimi výkonmi, ale sú to zápasy, na ktoré sa teším a bavia ma. Očakáva sa, že najťažší súper bude Nemecko, ale všetci sú kvalitní. Treba tam nechať všetko a byť stopercentne koncentrované," dodala na záver brankárka slovenského tímu Andrea Rišianová.

nominácia hokejistiek Slovenska na záverečné kolo kvalifikácie o postup na ZOH 2026 (6. - 9. februára, Bremerhaven/Nem.)



brankárky: Simona Hupková (HK PSRŽ Bratislava/HC Slovan Bratislava), Andrea Rišianová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Nikola Zimková (HK Lokomotíva Nové Zámky/HK PSRŽ Bratislava)



obrankyne: Emma Plankenauerová (HC Slovan Bratislava/HK PSRŽ Bratislava), Romana Košecká (HK PSRŽ Bratislava), Nikola Janeková (HK PSRŽ Bratislava), Emília Leskovjanská (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava), Laura Šuliková (ŽHK Poprad/HK PSRŽ Bratislava), Simone Martina Bednáriková (SUNY-Oswego/USA), Lucia Drábeková (Peking Ice Hockey Association/Čína), Ema Gálisová (HK PSRŽ Bratislava/HC Slovan Bratislava), Alexandra Mateičková (Kärpät Oulu/Fín.)



útočníčky: Hana Fančovičová (HK PSRŽ Bratislava), Lucia Halušková (HK PSRŽ Bratislava/HC Slovan Bratislava), Janka Hlinková (HK PSRŽ Bratislava), Lucia Ištocyová (HK PSRŽ Bratislava/HC Slovan Bratislava), Lívia Kúbeková (HK PSRŽ Bratislava), Ema Tóthová (HK Lokomotíva Nové Zámky/HK PSRŽ Bratislava), Nikola Nemčeková (Vlci Žilina - mládež/HK PSRŽ Bratislava), Lilien Beňáková (Ontario Hockey Academy/Kan.), Michaela Sophia Paulínyová (Ontario Hockey Academy/Kan.), Nela Lopušanová (Bishop Kearney Selects/USA), Lea Glosíková (TPS Turku/Fín.), Laura Jancsóová (HK PSRŽ Bratislava/Vlci Žilina - mládež)







realizačný tím:



manažér: Tomáš Pšenka



hlavný tréner: Miroslav Mosnár



asistentka trénera: Iveta Frühauf



tréner brankárok: Roman Mega



kondičný tréner: Enrico Okrucký



fyzioterapeutka: Eva Rašek



kustód: Michal Korenko



mediálny manažér: Tomáš Lengyel







program:



štvrtok 6. februára: Maďarsko - SLOVENSKO (16.00), Nemecko - Rakúsko (19.30)



sobota 8. februára: SLOVENSKO - Nemecko (14.30), Maďarsko - Rakúsko (18.00)



nedeľa 9. februára: Rakúsko - SLOVENSKO (14.30), Nemecko - Maďarsko (18.00)