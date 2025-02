Športovcami roka 2024 sa stali vodný slalomár Matej Beňuš a tím tenistiek, ktorý postúpil do finále Pohára Billie Jean Kingovej

Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov (KŠR) vyhlásili na slávnostnom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave.

Jediný slovenský medailista z olympijských hier 2024 v Paríži Matej Beňuš jednoznačne ovládol anketu Športovec roka 2024. Dostal 1323 hlasov, len o jeden menej, ako je rekord Petra Sagana z roku 2017.

Pred druhou Gabrielou Gajanovou mal zverenec Matúša Hujsu náskok 478 bodov, čo je druhý najvyšší rozdiel v histórii. Najvyšším vyhrala Martina Moravcová v roku 2001, keď druhých Petra a Pavla Hochschornerovcov od nej delilo 619 bodov.

Na treťom mieste v hlasovaní 139 športových novinárov skončila so 684 bodmi tenistka Anna Karolína Schmiedlová.

Beňuš sa objavil na 138 hlasovacích lístkoch, 108-krát ho zaradili na prvé miesto. Viac ako stokrát sa na hlasovacích lístkoch objavili aj Gajanová, Schmiedlová a napokon piaty skejtbordista Richard Tury. Pred piateho muža z OH v Paríži sa na anketovú štvrtú priečku dostala tenistka Rebecca Šramková.

Beňuš zaraďuje rok 2024 medzi veľmi úspešné. Na olympijských hrách v Paríži získal ako jediný Slovák medailu, bol bronzový v C1 mužov. Dokázal sa vyrovnať s tlakom a predĺžil sériu vodnoslalomárskych medailí z olympijských hier.

„Je to pre mňa obrovská pocta, som premiérovo v najlepšej trojke a hneď som víťaz. Športové výsledky sú síce pre mňa dôležitejšie, ale byť športovec roka je veľká prestíž. Ďakujem všetkým novinárom, ktorí za mňa hlasovali. Táto sezóna bola úspešná, cieľ bola olympijská medaila a celkový triumf vo Svetovom pohári bol takou čerešničkou,“ povedal na galavečere.

Gajanová zažila najúspešnejší rok v kariére. Na majstrovstvách Európy v Ríme vybojovala striebornú medailu na 800 m. Na olympijských hrách v Paríži zlepšila v semifinále po 37 rokoch slovenský rekord na 800 m (1:58,22 min) a celkovo skončila na 11. priečke.

Za dvojicou tenistiek bol na piatom mieste skejtbordista Richard Tury, ktorý obsadil rovnakú priečku aj na OH v Paríži, kde bol vo finále jediný Európan: „Je to zaujímavé, som prvýkrát na Športovcovi roka v divadle takto oblečený, užívam si to. Olympiádu vnímam aj s odstupom pol roka ako fantastickú vec a cením si motiváciu, ktorá prišla. Chcem sa udržiavať vo forme a pokúsiť sa dostať aj na ďalšiu olympiádu.“

Medzi kolektívmi sa najčastejšie na anketových lístkoch i na 1. mieste objavili tenistky, ktoré reprezentovali Slovensko v Pohári Billie Jean Kingovej. Pätica Anna Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Tereza Miháliková a Renáta Jamrichová sa stala prvým ženským tenisovým kolektívom, ktorý vyhral v ankete Športovec roka.

S odstupom 42 bodov skončili na druhej pozícii vlaňajší víťazi – futbaloví reprezentanti Slovenska. Na tretej priečke skončili účastníci futbalovej Ligy majstrov z ŠK Slovan Bratislava. Ďalšie kolektívy už mali za najlepšími výrazný odstup.

Paralympionikom roka sa stala paralympijská víťazka z Paríža 2024 v streľbe Veronika Vadovičová, za parakolektív roka vyhlásili zlatú parížsku stolnotenisovú dvojicu Ján Riapoš, Peter Lovaš.

Za Talenty roka 2024 vyhlásili na galavečere spomedzi letných športovcov Viktóriu Chladoňovú, zo zimných Adama Hagaru a zo zdravotne znevýhodnených Viliama Holendu.

Ocenenie Športová legenda, ktorú určuje KŠR, tento rok dostala jedna z najväčších osobností svetového krasokorčuľovania Jozef Sabovčík.

Rodák z Bratislavy, ktorý dlhodobo žije v Salt Lake City, je druhý krasokorčuliar s týmto ocenením po Karolovi Divínovi. Sabovčík získal počas aktívnej kariéry bronz na zimných olympijských hrách 1984 v Sarajeve, dvakrát bol majster Európy (1985, 1986) a ako prvý krasokorčuliar skočil aj štvoritý skok.

Po kariére sa stal ešte profesionálnym majstrom sveta a na zimných olympijských hrách 2002 v Salt Lake City predviedol počas otváracieho ceremoniálu parádne salto vzad.

„Je to vynikajúci pocit a veľmi si to vážim, je to veľká pocta. Pre mňa je to trocha neuveriteľné, som veľmi dlho preč a moja kariéra sa skončila veľmi dávno, pred 40 rokmi. Možno som to robil až príliš dlho, boli aj operácie, ale bez toho to nejde,“ povedal Jozef Sabovčík.

Výsledky: Hlasovalo 139 športových novinárov, zväčša členov Klubu športových redaktorov. Čísla za menom a športovým odvetvím u jednotlivcov, respektíve názvom kolektívu znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta. Hlasy dostalo 60 jednotlivcov a 15 kolektívov.

Jednotlivci:

1. Matej Beňuš (vodný slalom) 1323 (108 – 18 – 7) 138x

2. Gabriela Gajanová (atletika) 845 (7 – 30 – 22) 124x

3. Anna Karolína Schmiedlová (tenis) 684 (1 – 24 – 12) 115x

4. Rebecca Šramková (tenis) 558 (1 – 10 – 15) 94x

5. Richard Tury (skejtbording) 556 (0 – 5 – 18) 102x

6. Stanislav Lobotka (futbal) 527 (14 – 12 – 14) 82x

7. Zuzana Paňková (vodný slalom) 442 (0 – 13 – 13) 71x

8. Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie) 386 (3 – 9 – 6) 78x

9. Vanesa Hocková (streľba) 317 (0 – 0 – 9) 56x

10. Juraj Slafkovský (ľadový hokej) 272 (0 – 3 – 3) 63x

11. Ivan Schranz (futbal) 236 (1 – 2 – 5) 52x

12. Viktória Chladoňová (cyklistika) 173 (0 – 2 – 1) 49x

13. Jakub Grigar (vodný slalom) 157 (0 – 0 – 2) 41x

14. Lenka Poláčková (horolezectvo) 127 (1 – 2 – 1) 32x

15. Veronika Vadovičová (parastreľba) 125 (0 – 4 – 2) 28x

16. Barbora Balážová (stolný tenis) 114 (0 – 2 – 1) 30x

17. Renáta Jamrichová (tenis) 104 (0 – 1 – 0) 25x

18. Patrik Jány (streľba) 102 (0 – 0 – 4) 23x

19. Jozef Metelka (paracyklistika) 66 (0 – 0 – 1) 18x

20. Danka Hrbeková (Barteková) 50 (0 – 0 – 1) 21x.

Kolektívy:

1. Tenistky SR v Pohári B.J. Kingovej 304 (64 – 40 – 32) 136x

2. Futbalisti A-tímu Slovenska 262 (51 – 42 – 25) 118x

3. Futbalisti Slovana Bratislava 203 (22 – 45 – 47) 114x

4. Hádzanárky Iuventy Michalovce 16 (0 – 4 – 8) 12x

5. Hokejisti A-tímu SR 11 (1 – 1 – 6) 8x

6. Strelkyne SR v skeete 9 (1 – 2 – 2) 5x

7. Hokejisti SR do 18 rokov 7 (0 – 1 – 5) 6x

8. Volejbalistky Slovenska 7 (0 – 0 – 7) 7x

9. Hádzanárky A-tímu Slovenska 4 (0 – 2 – 0) 2x

10. Hokejisti HK Nitra 4 (0 – 0 – 4) 4x.