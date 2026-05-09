|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 9.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Roland
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. mája 2026
Hokejistom Slovenska vyšla generálka na svetový šampionát, Dánov zdolali o dva góly
Púť B-skupinou na MS 2026 začnú slovenskí hokejisti v sobotu 16. mája o 12.20 h duelom proti tímu Nórska. Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšla generálka na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa ...
Zdieľať
9.5.2026 (SITA.sk) - Púť B-skupinou na MS 2026 začnú slovenskí hokejisti v sobotu 16. mája o 12.20 h duelom proti tímu Nórska.
Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšla generálka na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa už v piatok 15. mája začnú vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Országha v sobotu v Spišskej Novej Vsi zdolali výber Dánska 4:2, čím mu odplatili piatkovú prehru 0:3 z rovnakého ľadu.
V príprave na svetový šampionát absolvovali Slováci dovedna osem stretnutí a len trikrát sa tešili z víťazstva, okrem toho si pripísali aj päť prehier. Púť B-skupinou na MS 2026 začnú slovenskí hokejisti v sobotu 16. mája o 12.20 h duelom proti tímu Nórska.
Slováci začali zápas výborne a už v 31. sekunde viedli. Postaral sa o to Andrej Kollár, ktorý pohotovo zakončil po prihrávke od Martin Faška-Rudáša. V prvej tretine skóroval aj skúsený Peter Cehlárik, jeho pokus skončil v dánskej bránke aj s dávkou šťastie po teči jedného z brániacich Dánov. V ďalšom priebehu prvej časti mali obaja súperi po troch vylúčeniach, ale skóre sa už nemenilo.
Aj v druhej dvadsaťminútovke brankár Samuel Hlavaj pochytal niekoľko šancí súpera a v 29. minúte prišiel presilovkový presný zásah Adam Lišku, ktorý tečoval strelu Lucu Radivojeviča. Gól potvrdilo aj video, na ktorom arbitri skúmali možnú hru vysokou hokejkou. Dáni skorigovali tesne pred druhou sirénou, len 41 sekúnd pred prestávkou Patrick Russell delovkou z ľavej strany nedal Hlavajovi šancu.
Dánsky tím ešte viac zdramatizoval duel v 46. minúte, keď Alexander True dostal výbornú puk pred bránku a kľučkou "oklamal" Hlavaja. Skóre sa už menilo až v úplnom závere počas hry Dánov bez brankára. S pukom sa do útočného pásma súpera dostal Sebastián Čederle a upravil na konečných 4:2.
"Sme radi, že sme premenili nejaké šance a prelomili ofenzívu. Chceme sa vyvarovať gólov, ktoré sme dostali. Boli sme dôraznejší v súbojoch, presnejší v prihrávkach a kompaktnejší ako tím. Verím, že príprava nám dobre poslúžila pred MS," zhodnotil skúsený útočník Marek Hrivík.
Prípravný medzištátny zápas výber mužov - sobota:
Góly: 1. Kollár (Faško-Rudáš, Gajdoš), 8. Cehlárik (Petrovický, Královič), 29. Liška (Radivojevič, Hrivík), 60. Čederle - 40. Russell (Olesen, Storm), 46. A. True (Scheel)
Vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hronský, Krajčík - Durmis, Gegáň (všetci SR), 3589 divákov
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Radivojevič, P. Koch, Štrbák, Žiak, Královič, Petrovický - Faško-Rudáš, Kollár, K. Pospíšil - Cehlárik, Hrivík, Liška - Petrovský, Čederle, Sýkora - Lacka, Minárik, Nauš - Petráš
Dánsko: Dichow - Bruggisser, Setkov, M. Lauridsen, Aabo, A. Koch, O. True, Baastrup - From, Russell, Olesen - Madsen, A. True, Scheel - Schultz, Kjär, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen
Zdroj: SITA.sk - Hokejistom Slovenska vyšla generálka na svetový šampionát, Dánov zdolali o dva góly © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšla generálka na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa už v piatok 15. mája začnú vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Országha v sobotu v Spišskej Novej Vsi zdolali výber Dánska 4:2, čím mu odplatili piatkovú prehru 0:3 z rovnakého ľadu.
V príprave na svetový šampionát absolvovali Slováci dovedna osem stretnutí a len trikrát sa tešili z víťazstva, okrem toho si pripísali aj päť prehier. Púť B-skupinou na MS 2026 začnú slovenskí hokejisti v sobotu 16. mája o 12.20 h duelom proti tímu Nórska.
Bol to veľmi dôležitý zápas smerom k MS, prípravu sme chceli zakončiť víťazstvom. Dnes sme odohrali lepší zápas duel ako včera. Boli tam však aj chyby, na ktorých ešte musíme pracovať. V úvode MS nás čaká rovnaký súper. Zostava sa postupne menila, na MS budeme mat mladé družstvo. Príprava nám ukázala veci, ktoré na MS môžeme zužitkovať
Slováci začali zápas výborne a už v 31. sekunde viedli. Postaral sa o to Andrej Kollár, ktorý pohotovo zakončil po prihrávke od Martin Faška-Rudáša. V prvej tretine skóroval aj skúsený Peter Cehlárik, jeho pokus skončil v dánskej bránke aj s dávkou šťastie po teči jedného z brániacich Dánov. V ďalšom priebehu prvej časti mali obaja súperi po troch vylúčeniach, ale skóre sa už nemenilo.
Aj v druhej dvadsaťminútovke brankár Samuel Hlavaj pochytal niekoľko šancí súpera a v 29. minúte prišiel presilovkový presný zásah Adam Lišku, ktorý tečoval strelu Lucu Radivojeviča. Gól potvrdilo aj video, na ktorom arbitri skúmali možnú hru vysokou hokejkou. Dáni skorigovali tesne pred druhou sirénou, len 41 sekúnd pred prestávkou Patrick Russell delovkou z ľavej strany nedal Hlavajovi šancu.
Dánsky tím ešte viac zdramatizoval duel v 46. minúte, keď Alexander True dostal výbornú puk pred bránku a kľučkou "oklamal" Hlavaja. Skóre sa už menilo až v úplnom závere počas hry Dánov bez brankára. S pukom sa do útočného pásma súpera dostal Sebastián Čederle a upravil na konečných 4:2.
"Sme radi, že sme premenili nejaké šance a prelomili ofenzívu. Chceme sa vyvarovať gólov, ktoré sme dostali. Boli sme dôraznejší v súbojoch, presnejší v prihrávkach a kompaktnejší ako tím. Verím, že príprava nám dobre poslúžila pred MS," zhodnotil skúsený útočník Marek Hrivík.
Prípravný medzištátny zápas výber mužov - sobota:
Slovensko - Dánsko 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 1. Kollár (Faško-Rudáš, Gajdoš), 8. Cehlárik (Petrovický, Královič), 29. Liška (Radivojevič, Hrivík), 60. Čederle - 40. Russell (Olesen, Storm), 46. A. True (Scheel)
Vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hronský, Krajčík - Durmis, Gegáň (všetci SR), 3589 divákov
Zostavy:
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Radivojevič, P. Koch, Štrbák, Žiak, Královič, Petrovický - Faško-Rudáš, Kollár, K. Pospíšil - Cehlárik, Hrivík, Liška - Petrovský, Čederle, Sýkora - Lacka, Minárik, Nauš - Petráš
Dánsko: Dichow - Bruggisser, Setkov, M. Lauridsen, Aabo, A. Koch, O. True, Baastrup - From, Russell, Olesen - Madsen, A. True, Scheel - Schultz, Kjär, Storm - Schmidt Svejstrup, Wejse, Poulsen
Zdroj: SITA.sk - Hokejistom Slovenska vyšla generálka na svetový šampionát, Dánov zdolali o dva góly © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Sagan vie, že mohol získať zelený dres aj ôsmykrát. Pogačar je dominantný, preto je rád, že s ním nemusí pretekať – FOTO
Sagan vie, že mohol získať zelený dres aj ôsmykrát. Pogačar je dominantný, preto je rád, že s ním nemusí pretekať – FOTO