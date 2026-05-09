Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Sagan vie, že mohol získať zelený dres aj ôsmykrát. Pogačar je dominantný, preto je rád, že s ním nemusí pretekať – FOTO
V súčasnosti príliš nejazdí, skôr na horskom bicykli. Napriek tomu pre viaceré partnerské aktivity si stále rád pospomína na staré a úspešné časy. Bývalý slovenský cyklista Peter Sagan počas ...
Bývalý slovenský cyklista Peter Sagan počas svojej kariéry mnohokrát zažiaril, získal tri tituly majstra sveta po sebe a darilo sa mu aj na prestížnej Tour de France.
Získal tam sedemkrát zelený dres pre najlepšieho šprintéra podujatia a dostal prezývku "Tourminátor". Pred dvoma rokmi s milovaným športom skončil.
V súčasnosti príliš nejazdí, skôr na horskom bicykli. Napriek tomu pre viaceré partnerské aktivity si stále rád pospomína na staré a úspešné časy.
Stále ho to máta
Je ambasádorom podujatia L´Etape Czech Republic by Tour de France, preto zavítal do Prahy. Projekt sa mu páči a je rád, že je jeho súčasťou.
Za najkrajšie spomienky na azda najznámejšie cyklistické preteky na svete považuje jeho prvú účasť. "Tešil som sa, mal som dobrý rok, vyhral som tri etapy, zelený dres. Potom niektorý rok bol lepší, niektorý horší. Sú to najlepšie zorganizované preteky a najväčšie na svete," povedal 36-ročný Žilinčan pre web isport.blesk.cz.
Neprekáža mu, že ukončil kariéru a návrat nezvažuje. Stále ho však máta, že mohol zelený dres na TdF získať aj ôsmy raz, no pre nehodu, ktorú komentovať nechcel, sa to nepodarilo.
Šport v krvi
"Mal som výhodu, že som bol obojživelník. Dokázal som sa umiestniť do Top 5 v šprintérskych, ale aj v kopcovitých etapách som zvládol ísť do tamojších únikov. Dokázal som vyhrať aj ťažšie etapy, kde šprintéri nebrali body. Začalo to byť pre mňa dôležité, až keď som vyhral štvrtý zelený dres," prezradil ďalej.
Z cyklistiky úplne nevyšiel, stále sa okolo nej "motá". Myslí si, že je viac zaneprázdnený ako počas kariéry. Aktuálne trávi viac času s rodinou a najmä s osemročným synom Marlonom.
Aj Saganove dieťa jazdí na bicykli, po ceste mu to ide dobre, v teréne však musí podľa otcových slov pridať. "Inak chodí dvakrát týždenne hrať tenis s trénerom, ping pong či futbal. Zatiaľ sa mu páči a chce hrať tenis. Tak ho podporujem v tom, čo chce."
Obľúbené preteky
Počas amatérskych pretekov L´Etape rád poradí ľuďom, ako trénovať, čo zlepšiť, rieši s nimi aj stravovanie. Samozrejme, občas dostane aj požiadavku na jeho typický šprint, no prvoradá je pre Sagana bezpečnosť.
Spomenul aj súčasnú superhviezdu cestnej cyklistiky Tadeja Pogačara. "Išiel som s ním pár pretekov, ale to bol mladší. Teraz som rád, že som už z cyklistiky vonku. Tadej je dominantný a je o pár levelov vyššie ako ostatní."
V piatok 8. mája začalo podujatie Giro d´Italia, u ktorého netajil, že sú to jeho obľúbené preteky. "Najmä preto, že som tam príliš nejazdil. Kariéru som odštartoval v Taliansku, spoznal som tam veľmi dobrých kamarátov, mal som víziu, že sa tam chcem vrátiť na preteky. Tour de France je najväčšie podujatie, ale je tam veľa stresu. Naopak na Gire je uvoľnenejšia atmosféra. A tiež som chcel maglia ciclamino (obdoba zeleného dresu z TdF) a etapu," dodal pre spomenuté médium.
Zdroj: SITA.sk - Sagan vie, že mohol získať zelený dres aj ôsmykrát. Pogačar je dominantný, preto je rád, že s ním nemusí pretekať – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
