Hokejistom spod Zobora domáci ľad veľmi pomohol, víťazstvo nad Michalovcami ich posunulo bližšie do finále

Všetko išlo podľa plánu

Michalovciam sa nedarilo

9.4.2024 (SITA.sk) - Na štvrtý pokus sa v semifinálovej sérii hokejistov Nitry a Michaloviec zrodilo víťazstvo domáceho tímu. Po nedeľňajšej prehre 4:7 v pondelok už Nitrania využili výhodu domáceho ľadu a po víťazstve 5:1 sú už veľmi blízko postupu do finále.V sérii vedú zverenci Antonína Stavjaňu 3:1 a vo štvrtok v Michalovciach môžu zavŕšiť celú sériu. Hokejisti spod Zobora sa zatiaľ naposledy predstavili vo finále pred dvoma rokmi, keď nestačili na Slovan Bratislava 2:4 na zápasy. Dosiaľ jediný titul získali v sezóne 2015/2016.Nitra viedla po prvej tretine 1:0 a po druhej už 3:0 po góloch Miloša Bubelu , Roberta Jacksona a Sebastiána Čederleho. Pozoruhodný je najmä Bubela, ktorý v 48 zápasoch základnej časti nazbieral iba 16 bodov, ale v play-off spolu s predkolom z 15 zápasov vyžmýkal 13 bodov za šesť gólov a sedem asistencií a vždy keď skóruje, Nitra zvíťazí.Po nedeľňajšej päťgólovej sprche v tretej tretine už on a jeho spoluhráči ďalšiu od súpera zo Zemplína nedopustili a napokon v pohode dokráčali k víťazstvu 5:1.„Od začiatku to bol zodpovedný výkon. V porovnaní s tretím zápasom bol to markantný rozdiel a je to aj vidieť na výsledku. Dali sme do toho všetko. Robili sme veci, ktoré sme si povedali. Hráči videli, že keď si odohrajú všetko tak, ako majú, je to pre nich lepšie a je to radosť sledovať. Všetko išlo podľa plánu," zhodnotil asistent trénera Nitry Dušan Milo na klubovom webe.„Mali sme lepších úvodných desať minút ako v treťom zápase. V druhej tretine sme neotočili hru dostatočne včas a v defenzívne zóne sa súper dvakrát presadil. Bolo to tzv. momentum zápasu, malé detaily, ktoré sme nevyriešili správne. Oni potom hrali s vášňou, skórovali po dvoch chybách a už to bolo od stavu 0:3 zložité," skonštatoval tréner Michaloviec Tomek Valtonen Nitra v predkole vyradila Trenčín, vo štvrťfinále najvyššie nasadený Poprad a teraz je blízko toho, aby prešla aj cez druhý tím po základnej časti až do finále. Piaty duel príde na rad 11. apríla od 18.00 h v Michalovciach.