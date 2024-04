Štvrťfinále Ligy majstrov: Xavi vníma PSG ako favorita, Enriqueho čaká špeciálny dvojzápas

Futbalisti FC Barcelona sa do štvrťfinále Ligy majstrov dostali prvýkrát od roku 2020, v prvom súboji tejto fázy nastúpia v stredu na pôde Paríža St. Germain. Francúzsky šampión, do ktorého zostavy sa po zranení vrátil kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar, si chce v Parku princov vybudovať náskok pred budúcotýždňovou odvetou. Druhú stredajšiu dvojičku tvoria Atletico Madrid a Borussia Dortmund.





Prvé zápasy štvrťfinále Ligy majstrov - STREDA 10. apríla /21.00 SELČ/:

Barcelona sa s PSG stretla naposledy v osemfinále LM 2020/2021. Doma prehrala 1:4 a v odvete už manko nedohnala, po remíze 1:1 sa so súťažou rozlúčila. Predtým však v rovnakej fáze ročníka 2016/2017 predviedla fenomenálny obrat, ktorý vošiel do dejín, keď po prehre 0:4 v Paríži deklasovala doma St. Germain 6:1. Barcelonu vtedy viedol súčasný kouč PSG Luis Enrique, pre ktorého bude konfrontácia s bývalým klubom špecifická aj z toho dôvodu, že na lavičke súpera sedí jeho exspoluhráč a neskôr zverenec Xavi Hernandez.Katalánsky tím mal cez víkend voľno, keďže pre finále Španielskeho pohára mala najvyššia domáca súťaž prestávku. Paríž hral doma s posledným Clermontom a mal veľkú prevahu, no získal iba bod po remíze 1:1. Napriek zaváhaniu však disponuje na čele tabuľky Ligue 1 komfortným desaťbodovým náskokom pred Brestom a navyše natiahol šnúru bez prehry na 27 zápasov vo všetkých súťažiach. Naposledy ho dokázal zdolať 7. novembra v skupinovej fáze LM milánsky AC (1:2). "Od môjho nástupu do funkcie som hráčom vštepoval moju filozofiu hrať útočný futbal. Náš štýl nemeníme, či hráme doma alebo vonku, vždy sa snažíme byť aktívni smerom dopredu. Momentálne máme skvelú fazónu, no vieme, že najdôležitejšie bude udržať si ju v rozhodujúcej časti sezóny. Proti Barcelone to bude pre mňa emotívne, ale som presvedčený, že je v silách nášho tímu vyradiť Barcelonu," citovalo Enriqueho periodikum El Mundo Deportivo.V osemfinále LM Parížania vyradili Real Sociedad, ich súper prešiel cez SSC Neapol. V stredu bude domácim chýbať vykartovaný krajný bek Achraf Hakimi, Barcelone zasa stredopoliar Gavi a otáznik visí nad štartom Pedriho. Kouč Barcelony bezprostredne po marcovom žrebe vyhlásil, že za favorita na postup považuje PSG. "Keď si porovnáte ekonomickú situáciu a kúpnu silu klubov, sme na tom o dosť horšie. PSG patrí medzi špičku v Európe, no chceme sa s ním pobiť o postup. Je to veľmi ťažký súper, jeden z najťažších, ktorého sme mohli dostať. Poznám Luisa Enriqueho, je to skvelý tréner, ktorý dokáže vždy veľmi dobre pripraviť svoje mužstvo. Snívame o tom, že sa dostaneme do semifinále a dúfame, že odohráme dva vynikajúce zápasy," povedal Xavi.Madridské Atletico ide do súboja s Dortmundom v kolísavej forme. Pred týždňom síce zdolalo Villarreal 2:1, predtým však prehralo v lige s Barcelonou 0:3. V La Lige mu patrí 4. priečka a bojuje o účasť v budúcom ročníku LM. "V ceste nám stojí veľmi ťažký súper. Nemecké tímy sú vždy veľmi silné. V Dortmunde navyše môžeme očakávať skvelú futbalovú atmosféru, preto potrebujeme dosiahnuť dobrý výsledok v prvom zápase," citovala AFP kormidelníka Atletica Diega Simeoneho, ktorý môže v pozícii trénera dosiahnuť jubilejné 50. víťazstvo v LM.Dortmund je v domácej súťaži v podobnej situácii ako Atletico, v bundesligovej tabuľke figuruje na 5. priečke o skóre za RB Lipsko. Cez víkend prehrali "žlto-čierni" doma so Stuttgartom 0:1, neúspech však rýchlo hodili za hlavu. "Nie je čas smútiť, pretože už v stredu nás čaká nesmierne náročný zápas v Madride. Chceme ho zvládnuť k spokojnosti, aby sme mohli pred odvetou pomýšľať na postup," uviedol tréner Edin Terzič, ktorý nemôže v prvom zápase počítať s najlepším strelcom tímu Donyellom Malenom. Nastúpiť mu neumožní svalové zranenie.Odvety sú na programe v utorok 16. apríla v Dortmunde a Barcelone.





Atletico Madrid - Borussia Dortmund /rozhodca: Marco Guida (Tal.)/



Paríž St. Germain - FC Barcelona /rozhodca: Anthony Taylor (Angl.)/