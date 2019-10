Hokejistov Liptovského Mikuláša posilní Tamáši, Roth a Romančík

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Liptovský Mikuláš 25. októbra (TASR) - Slovenský hokejový tipsportligista MHk 32 Liptovský Mikuláš angažoval útočníkov Alexa Tamášiho a Mária Rotha i brankára Patrika Romančíka. Všetci traja zostanú v klube na hosťovaní do prvej reprezentačnej prestávky v sezóne, potvrdil MHk na oficiálnom webe.Nové posily už môžu nastúpiť v piatkovom domácom zápase s Nitrou.povedal generálny manažér Milan Čanky a dodal:Center Tamáši sa vracia do známeho prostredia, v Liptovskom Mikuláši pôsobil už v minulej sezóne. Roth je spätý s hokejovým klubom z Banskej Bystrice, v mužskej kategórií si ale vyskúšal aj pôsobenie v Detve, Trnave či v Michalovciach. Práve Michalovciam dopomohol v minulej sezóne k postupu do Tipsport Ligy. Dvadsaťpäťročný Romančík je odchovancom skalického hokeja, ktorý minulý rok pôsobil v tíme Nových Zámkov. V doterajšom priebehu sezóny pôsobil v Skalici. Zachytal si aj na svetových šampionátoch mládežníckych kategórií do 18 aj 20 rokov.