SZĽH schválil Hriňovej dotáciu na stavbu ľadovej plochy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Hriňová 25. októbra (TASR) - Mesto Hriňová uspelo so žiadosťou na výstavbu nenáročnej multifunkčnej športovej plochy so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Žiadosť schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na vybudovanie ľadovej plochy o rozmeroch 40 x 20 metrov, v priestoroch športového areálu na Lúčnej ulici.informuje vedenie mesta na internetovej stránke.Súčasťou dodávky k multifunkčnej ploche je zdroj chladu umiestnenom v samostatnom kontajneri, rolba, kontajner pre garážovanie rolby, osvetlenie multifunkčnej plochy, sada hokejových bránok a sada mantinelov na ohraničenie ihriska.uvádza stránka mesta.Multifunkčné plochy, ktorých výstavbu podporil SZĽH na celom Slovensku, majú byť inštalované v obciach so strediskovými základnými školami. Budú nezastrešené a slúžiť budú pre zimné športy, prevažne v zimnom období. V lete budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športov.Pre každú obec, v ktorej bude takáto multifunkčná plocha inštalovaná, má SZĽH pripravenú sadu pomôcok a vybavenia pre kurz základného korčuľovania, ktorý bude fungovať pod názvom Školský korčuliarsky program. Pre trénerov a učiteľov telesnej výchovy pripravil SZĽH vzdelávací seminár pre vedenie kurzu.uvádza sa na stránke mesta.