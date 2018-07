Hokejistov SR 18 čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia SR "18" na prípravný kemp v Detve



brankári: Dominik Antala (HC Slovan Bratislava), Filip Belányi (HC '05 Banská Bystrica), Dávid Borák (MHKM Skalica), Patrik Kozel (MHk 32 Liptovský Mikuláš)

obrancovia: Michal Beňo, Viktor Hatina (obaja HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HC Sparta Praha/ČR), Michal Ganz (HC '05 Banská Bystrica), Andrej Golian (HC '07 Detva), Matúš Hlaváč (HC Olomouc/ČR), Damián Hudík (MŠK Púchov), Matej Ilenčík (Södertälje/Švéd.), Samuel Kňažko, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Oliver Turan (HK Spišská Nová Ves)

útočníci: Maxim Čajkovič (Malmö Redhawks/Švéd.), Dalibor Ďuriš (HKM Zvolen), Michal Drábek (Liberec/ČR), Juraj Eliaš (HC Košice), Jozef Haščák, Martin Chromiak (obaja HK Dukla Trenčín), Simon Jellúš (Lulea HF/Švéd.), Dominik Jendek, Adam Kormúth, Andrej Škultéty (všetci HC Slovan Bratislava), Ján Lašák (South Florica Hockey Acad./USA), Peter Lobodowski (Chomutov/ČR), Peter Melcher (MHA Martin), Michal Mrázik (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Dominik Sojka (HC '05 Banská Bystrica), Artur Turanský (Selects Hockey Academy/USA), Adrián Valigura (HK Poprad), Martin Volko (Nyköpings HV (Švéd.)

Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú novú sezónu tradičným turnajom Hlinka Gretzky Cup. Prípravu na prestížne podujatie odštartujú 15. júla v Detve. V širšej nominácii trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná nominácia do Edmontonu.Tréneri očakávajú na úvodnom zraze v Detve až šesť kompletných formácií a štyroch brankárov. Prvá selekcia je v pláne v stredu 18. júla a prvá časť prípravy vyvrcholí o dva dni na to. Po víkendovej prestávke sa mladí reprezentanti opäť zídu 22. júla a o päť dní odohrajú v Detve prípravný zápas proti juniorom Banskej Bystrice. Po prílete do USA odohrajú prípravný zápas proti domácemu výberu v meste Sylvan Lake.Turnaj Hlinka Gretzky Cup je považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Od roku 2002 sa každoročne konal v českých a slovenských mestách, ale po vlaňajšom ročníku dôjde k zmene. V rokoch 2018, 2020 a 2022 ho bude hostiť Kanada, v nepárnych rokoch sa vráti do Česka a Slovenska.