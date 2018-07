Marcelo sa rozlúčil s Ronaldom: Čoskoro sa vidíme

Cristiano Ronaldo (uprostred) a Marcelo (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 12. júla (TASR) - Futbalista Realu Madrid Marcelo sa na svojom účte na sociálnej sieti Instagram oficiálne rozlúčil s Cristianom Ronaldom. Talianske médiá špekulujú, že by sa obaja mohli onedlho stretnúť v Juventuse Turín.Marcelo vo štvrtok napísal:Podľa talianskej televízie Sport Mediaset Ronaldo požiadal vedenie Juventusu, aby priviedlo do mužstva Marcela. Brazílsky obranca bol jedným z mála hráčov Realu, ktorí sa s Ronaldom verejne rozlúčili. K textu pridal aj fotografie, na ktorých obaja hráči spolu oslavujú zisk niekoľkých trofejí:Marcelo by mal nastúpiť v drese Realu 5. augusta v USA proti Juventusu Turín v prípravnom zápase. Štart Ronalda je však v tejto chvíli nepravdepodobný, pretože 33-ročný Portugalčan je do konca júla na dovolenke.