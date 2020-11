Hokejová „dvadsiatka“ sa bude na MS pripravovať vo Zvolene, kouč Petrovický pozval 45 hráčov

Hráči s praxou

Dve skupiny

Traja najmladší

Nevypadne žiadny tím



Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov



Nominácia na kemp vo Zvolene pred MSJ v Kanade (zdroj. web SZĽH)



Dominik Sojka, Eugen Rabčan, Roman Faith, Maxim Čajkovič, Ádam Beke, Michal Beňo, Dominik Jendek, Antonio Ožvald, Matej Ľupták, Oliver Turan, Andrej Golian, Juraj Eliaš, Dávid Mudrák, Sebastián Droppa, Patrik Kozel, Markus Michalík, Matej Farkaš, Šimon Nemec, Lukáš Škvarek, Martin Šeliga, Oliver Fatul, Filip Mešár, Martin Knižka, Šimon Bečár, Samuel Krajč, Šimon Latkóczy, Marko Stacha, Martin Chromiak, František Gajdoš, Maroš Jedlička, Jakub Kolenič, Samuel Rehák, Róbert Bačo, Michael Drábek, Šimon Groch, Matúš Hlaváč, Ján Lašák, Samuel Kňažko, Juraj Slafkovský, Rayen Petrovický, Simon Jellúš, Michal Mrázik, Samuel Hlavaj, Oleksij Myklucha, Matej Kašlík



Náhradníci: Jakub Lopejský, Adrián Zubák, Filip Belányi, Richard Petráš, Jakub Demek, Samuel Nagy, Matúš Lukáš Lavička, Peter Melcher, Tomáš Nauš, Jakub Ragan, Dávid Hajnik, Richard Hodorovič, Adam Jevoč, Adrián Valigura, Tomáš Boľo, Šimon Opatovský, Gabriel Olejník, Tobiáš Marguš, Ján Petriska, Alex František Kupka, Artur Turanský



17.11.2020 (Webnoviny.sk) - Spolu až 45 hráčov aktuálne pôsobiacich prevažne v slovenských kluboch pozval tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický na sústredenie do Zvolena pred juniorskými majstrovstvami sveta v Kanade.Mladí Slováci sa pod Pustým hradom budú pripravovať v tzv. bubline a realizačný tím bude tento káder postupne otesávať až na záverečných 30 mien.Vo Zvolene sa tím SR "20" stretne 30. novembra, do kanadského Edmontonu sa spomedzi 40 korčuliarov nedostanú štrnásti a spomedzi piatich brankárov jeden. Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH)."Pokúšali sme sa dať dokopy čo najviac hráčov, ktorí v danej náročnej situácii hrajú našu najvyššiu súťaž. Aj preto je na zozname skoro každý, kto dostáva príležitosť v zápasoch a ďalší hráči, ktorí sú zapájaní do tréningového procesu. V nominácii sú aj hráči zo zámorských klubov, do ktorých vzhľadom na situáciu napokon neodcestovali a tiež tí, ktorí boli vo svojich európskych destináciách,“ cituje kormidelníka Róberta Petrovického web HockeySlovakia.sk.Realizačný tím v úvode spoločnej prípravy rozdelí hráčov do dvoch skupín. Po prvom týždni príde na rad "rez kádrom" a domov odíde až desať hokejistov."Verím, že hráčov vhodne rozdelíme do tímov, aby prípravné zápasy vo Zvolene mali svoju kvalitu a uskutočnili sa v plnom nasadení. Hráči v nich budú bojovať o účasť v užšej nominácii na ďalší týždeň a následne na majstrovstvá sveta,“ pokračoval Róbert Petrovický.V nominácii na kemp do Zvolena je spolu osem mien, ktoré sa predstavili na minuloročnom juniorskom svetovom šampionáte - Maxim Čajkovič, Dominik Jendek, Oliver Turan, Dávid Mudrák, Marko Stacha, Samuel Kňažko, Michal Mrázik a Samuel Hlavaj.Šancu dostanú aj traja hráči narodení v roku 2004 - Šimon Nemec, Filip Mešár a Juraj Slafkovský."Z konverzácií s klubovými trénermi a manažérmi nám boli doporučení aj chlapci s mladším ročníkom narodenia. Platí, že každý bude mať možnosť zabojovať o účasť na šampionáte, každý má šancu dostať sa na záverečný zoznam. Budeme robiť všetko, aby tréningy a zápasy v bubline mali svoju úroveň. Aby sme vytvorili dobrú tímovú partiu, ktorá bude veľmi dôležitá pre úspech na majstrovstvách sveta,“ doplnil Róbert Petrovický.MSJ v tejto sezóne bude hostiť kanadský Edmonton, hrať sa bude od 25. decembra 2020 do 5. januára 2021.Slováci sa predstavia v základnej A-skupine a ich súpermi budú postupne rovesníci zo Švajčiarska, Kanady, Nemecka a Fínska.Do štvrťfinále postúpia z oboch skupín po štyri tímy, najhoršie mužstvá v oboch skupinách sa nemusia báť vypadnutia, keďže Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) zrušila šampionáty nižších kategórií a tým pádom aj presuny národných výberov medzi jednotlivými úrovňami.