Očkovanie pred olympiádou v Tokiu nebude povinné, korigoval svoje slová Thomas Bach

Miernejšie slová

Odložená olympiáda

Pozitívny test bude stopkou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.11.2020 (Webnoviny.sk) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach po utorkovej prehliadke olympijskej dediny určenej športovcom pre OH v japonskom Tokiu trochu korigoval svoje pondelkové slová ohľadom očkovania proti koronavírusu v súvislosti s účasťou na tomto podujatí.Kým v pondelok naznačil povinné očkovanie pre všetkých zahraničných účastníkov vrátane športovcov či fanúšikov, teraz boli jeho slová o poznanie miernejšie."Očkovanie nebude povinné, no MOV apeluje na všetkých športovcov a ďalších účastníkov, aby podstúpili vakcináciu," povedal Bach, ktorého časť tváre prekrývalo biele rúško na pravej strane s piatimi olympijskými kruhmi."Som si istý, že veľmi veľa športovcov a iných účastníkov bude nasledovať odporúčania. Mnohí ich ani nepotrebujú a sami sa už teraz chcú nechať zaočkovať," pokračoval Bach.Poznamenal tiež, že budúcoročnú olympijské súťaže bude môcť sledovať istý počet fanúšikov bez rozdielu, či budú alebo nebudú zaočkovaní.Olympijské hry v japonskom Tokiu sa mali konať v lete 2020, no pandémia koronavírusu spôsobila odklad podujatia o jeden rok. Nový termín otvorenia hier je naplánovaný na 23. júla 2021.Počas októbrového konferenčného hovoru so športovcami prezident MOV povedal, že síce nenastala situácia, kedy je očkovanie jednou z podmienok účasti na OH, no poznamenal, že športovci si dlhujú navzájom zodpovednosť v tomto smere."Očkovanie nie je iba o ochrane seba samého. Je to ochrana celej komunity," povedal Bach.Viacerí športovci sa však obávajú očkovania, keďže vývoj vakcín je mimoriadne rýchly a s odstupom času sa môžu vyskytnúť komplikácie. A niektorého z nich by mohli pripraviť o možnosť bojovať pod piatimi kruhmi."Túto výzvu dokážeme zvládnuť podobne ako iné krízy - iba spoločnou solidaritou a zodpovednosťou," poznamenal šéf MOV, ktorý je v Tokiu na dvojdňovej inšpekčnej ceste.Zástupcovia organizačného výboru aj MOV načrtli, že v prípade pozitívneho testu na koronavírus počas OH bude športovec automaticky vylúčený zo súťažného diania, podobne ako pri podozrení z dopingu.