Hokejová nominácia na ZOH sa bude pre koronavírus meniť, množstvo hráčov skončilo v karanténe

Vynútené zmeny v nominácii

Hráčov čaká opakované testovanie

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí fanúšikovia hokeja už týždeň spoznajú 25-člennú nomináciu na zimné olympijské hry v Pekingu . Je však takmer isté, že pôvodne zverejnené mená hráčov nebudú totožné s tými, ktorí aj odletia do ďalekej Číny.Podľa informácií Sportnetu minimálne polovica tímu prekonala ochorenie COVID-19 v uplynulých dňoch alebo ním aktuálne prechádza. Z nominovaných extraligistov sú momentálne v karanténe útočníci Samuel Takáč HC Slovan Bratislava , Pavol Regenda z HK Dukla Ingema Michalovce a Peter Zuzin z HKm Zvolen."Niektorí nominovaní hráči boli počas posledného týždňa pozitívne testovaní na COVID-19. Do začiatku prípravy a odletu do Pekingu však zostáva dostatok času. Situáciu vyhodnocujeme každý deň. Veríme, že do odletu budú všetci hráči zdraví,“ uviedol hovorca SZĽH Peter Jánošík pre RTVS.V nitrianskej kabíne šarapatil koronavírus ešte pred sviatkami. Ochorenie prekonal aj ďalší nominovaný na ZOH 2022 - obranca Šimon Nemec. Krátko po novom roku bol v karanténe aj skúsený útočník Libor Hudáček z bieloruského tímu KHL Dinamo Minsk.Kontinentálna hokejová liga dokonca prerušila sezónu, aby nominovaní hráči z jednotlivých krajín neboli v kontakte s potenciálne nakazenými. "Je takmer isté, že do Pekingu nepôjde tím, ktorý sme pôvodne nominovali a budú v ňom vynútené zmeny,“ skonštatoval Ján Pardavý, ktorý je asistent trénera Craiga Ramsayho.Zraz slovenskej reprezentácie pre odchodom do Pekingu je v sobotu (29. januára). Podľa pravidiel musia mať účastníci ZOH dva negatívne testy na koronavírus, ten posledný 72 hodín pred odletom."Slovenský tím však bude robiť viac testov. Keďže chce mať vedenie istotu, že hráči v bubline nakazení nie sú, budú mať test každý deň. Po prílete do Číny absolvujú hráči ďalší test priamo na letisku a následne im odoberú vzorku každý deň až do odletu z krajiny," informoval Sportnet.Vzhľadom na neprehľadnú situáciu s koronavírusom vo viacerých tímoch účastníkov ZOH sa očakáva, že Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) povolí vycestovať do Číny aj náhradníkom, resp. tzv. taxi tímom z jednotlivých krajín. V každom takomto tíme by mali byť piati hráči a jeden brankár. Oficiálne to zatiaľ IIHF nepotvrdila.