Skvelá Vlhová je líderkou 1. kola obrovského slalomu v Kronplatzi, predviedla dynamickú jazdu bez výraznejších chýb

Suverénne zdolala konkurentky

Istota malého glóbusu

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenka Petra Vlhová je líderkou 1. kola obrovského slalomu v talianskom Kronplatzi v rámci Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní. Po odjazdení elitnej tridsiatky pretekárok Vlhová vedie s náskokom 34 stotín sekundy pred Švédkou Sarou Hectorovu a 59 stotín pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou.Obhajkyňa malého glóbusu za obrovský slalom Talianka Marta Bassinová je štvrtá s mankom 61 stotín. Prvé kolo ešte pokračuje pretekárkami s nižšou výkonnosťou od štartovného čísla 31 do 66. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších je v Južnom Tirolsku na programe od 13.30 h.Vlhová dosiaľ nikdy v Kronplatzi nebola na stupňoch víťazov. Z doterajších štyroch účastí v týchto špecifických pretekoch si najlepší výsledok pripísala v roku 2019, keď skončila štvrtá. Aktuálne v 1. kole predviedla s číslom jeden na hrudi dynamickú jazdu bez výraznejších chýb a napokon ako jediná zo širšieho okruhu favoritiek stlačila svoj výsledný čas pod jednu minútu (59,98).Zverenka švajčiarskeho trénera Maura Piniho suverénne zdolala všetky svoje konkurentky azda len s výnimkou líderky poradia obrovského slalomu v SP Švédky Hectorovej. Tá sa jej priblížila na 34 stotín. Svah v Kronplatzi sa považuje za jeden z najnáročnejších v ženskom obrovskom slalome vo Svetovom pohári."Myslím si, že číslo 1 v pretekoch je vždy výhoda. Trať bola dobrá a mne vyšla moja prvá jazda perfektne bez chýb. Presne tak som si to predstavovala. Zhoda až dolu som sa cítila výborne, tlačila som do toho, a preto som spokojná," cituje Petru Vlhovú web laola1.at.Vlhová v tejto sezóne už má istotu zisku malého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári v slalome. V obrovskom slalome však 26-ročná Liptáčka zatiaľ čaká na víťazstvo. Jej dosiaľ najlepšie umiestnenia v najtechnickejšej disciplíne zjazdového lyžovania v ročníku SP 2021/2022 sa spájajú s druhou priečkou v Lienzi a treťou v Söldene.