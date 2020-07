Hokejové Chicago nevymení Čierneho jastraba na logu, ctí si tak pamiatku indiánskeho vodcu

Spolupracujú s pôvodnými obyvateľmi

O zmene loga uvažujú viaceré tímy

8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejové Chicago bude naďalej používať názov Blackhawks , čiže Čierni jastrabi. Ide o poctu pre indiánskeho vodcu, ktorý bol inšpiráciou pre mnohé generácie Američanov. Taká je reakcia jedného z najúspešnejších klubov histórie NHL na polemiku, ktorá vznikla v časti amerických médií.Niektorí pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky údajne vnímali klubové logo s indiánskym náčelníkom rasisticky."Naše meno aj logo symbolizujú dôležitú historickú osobnosť. Black Hawk z illinoiského národa Sac & Fox mal obrovský vplyv na celé generácie Američanov. Jeho život a vodcovstvo sú toho dôkazom. Existencia nášho klubu je aj oslavou pamiatky Black Hawka s odkazom na tradície a kultúru pôvodných obyvateľov USA. Ctíme si ich odkaz a aj touto formou rozvíjame úprimný dialóg s pôvodnými skupinami obyvateľstva na území nášho mesta. Čím je naše mužstvo populárnejšie, tým rastie aj naša spolupráca na tomto poli," píše sa vo vyhlásení tímu z tretieho najväčšieho mesta USA.Chicago Blackhawks získalo polovicu zo svojich šiestich Stanleyho pohárov v ostatných desiatich rokoch a to v sezónach 2009/2010, 2012/2013 a 2014/2015. Pri všetkých troch nezabudnuteľných triumfoch bol aj slovenský útočník Marián Hossa , ktorého nedávno prijali do Siene slávy NHL Klub hráva svoje domáce zápasy v takmer 20-tisícovom United Center, ktorý býva takmer bez výnimky vypredaný počas celej sezóny. Aj to sú dôkazy, že hokejová organizácia s logom indiánskeho náčelníka je mimoriadne úspešná a populárna.V tíme Blackhawks si uvedomujú, že v súčasných turbulentných časoch prísneho posudzovania aj drobných rasistických prejavov na verejnosti sa stali v USA terčom možného znevažovania odkazu a mena indiánskeho náčelníka. Opak je však pravda."Uvedomujeme si, že je len tenká čiara medzi rešpektom a neúctou. Sme radi, že do tejto verejnej konverzácie sa zapojili aj iné tímy. Budeme sa ešte viac snažiť, aby sme prostredníctvom nášho klubu rozšírili povedomie o Čiernom jastrabovi a prínose pôvodných obyvateľov Ameriky pre súčasnosť," doplnilo vedenie klubu vo svojom stanovisku.V súvislosti s nastoleným problémom sa už vyjadrili predstavitelia dvoch popredných klubov v populárnych amerických športoch, že uvažujú nad zmenou názvu či loga. Ide o tím amerického futbalu v NFL Washington Redskins a tiež Cleveland Indians v bejzbalovej MLB. Atlanta Braves z MLB zatiaľ takýto počin odmieta.