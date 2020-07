Slovan Bratislava dovŕšil víťazné double, vo finále zdolal Ružomberok a vyhral Slovnaft Cup

Futbalovú sezónu posunul koronavírus

Finálny zápas s minimom vzruchu

Dve premárnené šance Liptákov v závere

Reakcie trénerov na zápas



Futbal - Slovnaft Cup 2019/2020 - finále:

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 1:0 (0:0) - Slovan Bratislava sa stal víťazom Slovnaft Cupu

Gól: 48. Ožbolt (z pok. kopu)

ŽK: 53. De Kamps, 68. Ratao, 87. Šulla, 90. Bajrič - 90. Regáli, rozhodovali: Glova - Bednár, Hrčka



Zostavy

Slovan: Šulla - Abena (46. De Marco), Bajrič, Božikov - Medveděv (84. Daniel), De Kamps, Strelec (64. Ratao), Rabiu, Moha (83. Weiss ml.) - Medved, Ožbolt (74. Nono)

MFK: Macík - Čurma, Ján Maslo, Twardzik - Kojnok (72. Ďungel), Múdry, Filinský, Mojžiš (72. Takáč) - Brenkus (61. Madleňák) - Gerec (82. Kmeť), Regáli





8.7.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava sa stali víťazmi slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup v sezóne 2019/2020. Vo finálovom zápase na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave Slovan využil výhodu domáceho prostredia a zdolal MFK Ružomberok 1:0 (0:0).Jediný gól strelil v 48. min z pokutového kopu slovinský útočník Alen Ožbolt . Zverenci trénera Jána Kozáka ml. v aktuálnej sezóne dovŕšili víťazné double, keďže pred vyše dvoma týždňami spečatil obhajobu titulu vo Fortuna lige. Zatiaľ čo Slovan úspešne zabojoval o šestnástu domácu pohárovú radosť, Ružomberok sa dosiaľ jediný raz tešil pred 14 rokmi. Liptáci nevyužili šancu dostať sa do pohárovej Európy ako víťaz Slovnaft Cupu.Pôvodne sa o víťazovi slovenskej pohárovej súťaže malo rozhodnúť už 1. mája. Lenže pandémia koronavírusu zastavila a neskôr posunula domácu futbalovú sezónu až do leta. Slovan sa dostal do finále slovenskej pohárovej súťaže štvrtýkrát za ostatných päť rokov, trikrát bol úspešný.Ak by slovanisti premenil aspoň jednu z dvoch šancí svojich slovinských útočníkov v prvej štvrťhodinke zápasu, zrejme by mal zápas vyššie tempo a bolo by sa na čo pozerať. Lenže nebezpečnú strelu Medveda z 10. min vyrazil brankár Ružomberka Macík a o tri minúty neskôr Ožbolt po skvelom centri Rabiua trafil iba Macíka a od jeho ramena sa lopta odrazila do pravej žrde bránky hostí.Na druhej strane mohol udrieť v 16. min, keď Kojnok z krídelnej pozície našiel v šestnástke Brenkusa, jeho nedôraznú strelu bez prípravy však Šulla pokryl. Po svižnom úvode sa hra upokojila a v druhej časti prvého polčasu sa hralo finále s minimom vzruchu pred oboma bránkami.Z druhého polčasu ubehlo len 70 sekúnd, keď Strelec kolmo vysunul Medveda a ten po súboji s Twardzikom spadol v šestnástke hostí. Rozhodca Glova ukázal na biely bod a Ožbolt z pokutového kopu otvoril skóre. Brankár Macík síce vystihol smer jeho strely, ale tá mierila presne k pravej žrdi - 1:0. O čosi neskôr mohol poistku pridať Medved, ale v dobrej pozícii trafil len do bočnej siete.Ružomberok musel otvoriť hru, ale to znamenalo aj častejšie diery v jeho obrane. V 71. min Moha po peknom brejku síce našiel Rataa, ale jeho strela skončila zblokovaná na rohový kop. V 80. mali hostia jednu z mála šancí na vyrovnanie, ale Takáč prestrelil bránku Slovana.V závere Liptáci pridali do kroku a v 85. min si utvorili hneď dve šance. Najprv Kostadinov pálil iba do brankára Šullu a po rohovom kope kapitán Maslo mieril hlavou tesne vedľa bránky Slovana. O čosi neskôr Regáli tvrdo vystrelil nad bránku súpera. Pri záverečnom vabanku si hostia z Ružomberka vyskúšali aj hru s brankárom v poli, ale vyrovnávajúci gól z toho nevyťažili.Finále v zložení Slovan Bratislava - MFK Ružomberok sa hralo aj pred dvoma rokmi. Vtedy v Trnave vyhral Slovan 3:1. V aktuálnej sezóne Fortuna ligy Ružomberok prehral so Slovanom na Tehelnom poli oba zápasy a zhodne 0:1. A tento výsledok sa zrodil aj do tretice vo finále pohára. Ján Kozák ml. (tréner Slovana Bratislava): "Veľmi sa teším z tohto víťazstva, aj z double v tejto sezóne, vážim si to. Išli sme za víťazstvom, boli sme lepší. V závere bol Ružomberok silný v štandardných situáciách. Naše víťazstvo je však zaslúžené. Chvalabohu, že nad Ružomberkom v tejto sezóne víťazíme aspoň 1:0. Je to ťažký súper. Ukazuje sa, aká dôležitá je nula vo futbale na konte inkasovaných gólov. Mali sme dobrých prvých 15-20 minút zápasu, ale nedali sme gól. Neskôr sa nám to podarilo, takže som spokojný." Ján Haspra (tréner MFK Ružomberok): "Držali sme sa statočne. Ublížil nám inkasovaný gól, po pár minútach sme sa spamätali, boli sme aj nebeuzpeční, ale nepodarilo sa nám streliť gól. Musím pogratulovať Slovanu Bratislava k zaslúženému víťazstvu a zisku double. Všetko je však pred nami a verím, že budúcnosť bude pre tento tím úspešná."