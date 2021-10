Hokejoví fanúšikovia sa dočkali extraligového derby medzi Košicami a Prešovom, tešili sa domáci

Prešovom. Po vyše dvoch desaťročiach sa hokejoví fanúšikovia na východe Slovenska dočkali extraligového derby medzi Košicami

V piatkovej konfrontácii medzi "vraňarmi" a "koňarmi" v rámci 6. kola základnej časti Tipos extraligy sa vo vyrovnanom dueli z triumfu 2:1 tešili domáci.

9.10.2021 (Webnoviny.sk) -Košičania zažili nevydarený vstup do nového ročníka 2021/2022, keď prehrali prvé tri stretnutia. V nasledujúcich troch však zabrali naplno a posunuli sa v tabuľke na 6. miesto. Kouč "oceliarov" Kalle Kaskinen priznal, že hru protivníka si detailne naštudoval."Vedel som, ako budú hrať, keďže som videl ich duel s Trenčínom. Potešil ma spôsob, akým sme sa v dnešnom zápase prezentovali. Bolo to ťažké stretnutie, ale hrali sme dobre a zvíťazili sme. Ak chcete vyhrať, tak potrebujete dobrého brankára a hráčov, ktorí vedia skórovať. Dnes sme takých mali," vyhlásil na pozápasovej tlačovej konferencii 47-ročný fínsky kouč a podotkol, že Košičania chcú ísť ďalej skromne od zápasu k zápasu.Prešov sa vrátil na extraligovú mapu prvýkrát od ročníka 1998/1999. Práve v tej sezóne sa tímy Košíc a Prešova naposledy stretli v najvyššej súťaži.Kormidelníka hostí Ernesta Bokroša mrzelo, že si jeho zverenci neodviezli zo Steel Areny aspoň bod. Vzhľadom na predvedenú hru si to podľa neho zaslúžili. Nestalo sa a po prehre klesli na posledné 12. miesto v tabuľke."Žiaľ, ako každý zápas sme sa nedokázali presadiť v ofenzíve. Chýbajú nám strelci a góly, inak bola naša hra po organizačnej stránke dobrá. Potrebujeme rozdielových hráčov, ktorí dokážu streliť ten gól navrch," poznamenal niekdajší dlhoročný tréner reprezentačnej "dvadsiatky".