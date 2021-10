Ovečkin sa zranil na generálke pred začiatkom NHL, musí podstúpiť niekoľko vyšetrení (video)

Obavy trénera

Tvrdý chlap

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský útočník Alexander Ovečkin v piatkovej generálne hokejistov Washingtonu Capitals pred začiatkom nového ročníka zámorskej NHL 2021/2022 proti Philadelphii Flyers (5:3) utrpel zranenie v dolnej časti tela.Skúsený 36-ročný kanonier doplatil na stret z polovice úvodného dejstva s Travisom Konecnym. Z ľadu sa zdvíhal s problémami a zdalo sa, že nechce zaťažovať ľavú nohu. Okamžite odišiel do kabíny a Capitals počas prvej prestávky informovali, že už do zápasu nezasiahne."Vždy, keď hráč takto opustí ľad, máte obavy," poznamenal tréner Washingtonu Peter Laviolette s tým, že Ovečkin ešte podstúpi niekoľko vyšetrení. Kouč Philadelphie Alain Vigneault si pre šťastie zaklopal na drevo, keď skonštatoval, že tímu Flyers sa v prípravnom období vyhýbali zdravotné komplikácie."Myslím si, že oba tímy by si mali zaklopať na drevo, pretože na budúci týždeň to už vypukne," poznamenal.Capitals začnú sezónu bez špičkového švédskeho centra Nicklasa Bäckströma, ktorý má problémy s bedrom a počas tréningového kempu vôbec nevykorčuľoval na ľad. Absencia Ovečkina by bola ďalšia citeľná strata v úvode novej sezóny."V šatni sme si robili srandu, že je to ruská krv a čoskoro sa určite vráti. Je to tvrdý chlap," poznamenal na adresu Ovečkina jeho spoluhráč T.J. Oshie.Ovečkin vynechal sedem z posledných ôsmich zápasov minulej sezóny pre zranenie slabín, čo bolo viac ako pre zdravotné problémy dohromady absentoval počas ostatných desiatich sezón.