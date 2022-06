Hokejovú „dvadsiatku“ povedie Ivan Feneš, známe sú aj mená koučov ostatných mládežníckych tímov

Moser druhým asistentom

Bude to veľká výzva





Zoznam trénerských štábov mládežníckych reprezentácií v sezóne 2022/2023:



SR "20": Ivan Feneš (hlavný tréner), Martin Štrbák (asistent), Scott Moser (asistent počas MS "20"), Peter Kosa (tréner brankárov)

SR "18": Tibor Tartaľ (hlavný tréner), Michal Dostál (asistent), Jozef Stümpel (asistent), Dominik Guriš (tréner brankárov)

SR "17": Rastislav Paľov (hlavný tréner), Roman Sýkora (asistent), Michal Hreus (asistent), Rastislav Staňa (tréner brankárov)

SR "16": Ivan Králik (hlavný tréner), Michal Blanár (asistent), Boris Majeský (asistent), Maximilián Bača (tréner brankárov)

SR "15": Róbert Rehák (hlavný tréner), Peter Kúdelka (asistent), Ladislav Karaffa (asistent), Peter Holaza (asistent), Jozef Urdák (tréner brankárov)





3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) schválil nominácie na zloženie trénerských štábov vo všetkých chlapčenských a mládežníckych kategóriách.Ako informuje web hockeyslovakia.sk, reprezentačný tím do 20 rokov v sezóne 2022/2023 povedie Ivan Feneš , koučom "osemnástky" bude Tibor Tartaľ, "sedemnástke" bude šéfovať Rastislav Paľov, "šestnástke" Ivan Králik a "pätnástke" Róbert Rehák."Ivan Feneš pôsobil tri roky pri osemnástke aj v rámci projektu centralizovanej prípravy, čo znamená, že má najväčšie skúsenosti s ročníkmi hráčov, ktorí sa budú uchádzať o miesto v tíme na juniorských majstrovstvách sveta. Prvým asistentom zostáva Martin Štrbák, druhým bude Scott Moser. Na ostatnom juniorskom šampionáte bol súčasťou realizačného tímu ako konzultant, teraz sme sa rozhodli urobiť z neho plnohodnotného asistenta. Trénerom brankárov bude Peter Kosa," uviedol generálny manažér mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora pre oficiálny web SZĽH.Feneš viedol "dvadsiatku" na ostatných MS juniorov v Kanade, ktoré po pár zápasoch pre COVID-19 predčasne ukončili a preložili na august. Okrem toho trénoval aj hráčov do 18 rokov, no tých po troch rokoch bude mať na starosti Tartaľ, doterajší Fenešov asistent."Veľká výzva. Teším sa na to, hoci viem, že oba šampionáty budú extrémne náročné. Bude však výnimočné absolvovať juniorské majstrovstvá sveta v auguste. Som zvedavý, v akej forme budú hráči aj naši súperi a ako to celé bude vyzerať. Na decembrovom klasickom šampionáte následne, ako sa hovorí, pôjde o život," povedal Feneš, ktorý sa už môže sústrediť len na juniorských reprezentantov.Prvý turnaj ich čaká 9. až 20. augusta v Edmontone, na prelome rokov 2022 a 2023 sa uskutoční ďalší svetový šampionát v kanadských mestách Halifax a Moncton.