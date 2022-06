Kanada chce preskúmať sexuálne zneužitie ženy, ktorého sa mali dopustiť juniorskí hokejisti

Mená údajných agresorov neuviedla

Ignorovalo sa obvinenie?

NHL začne hľadať vinníkov

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kanadská ministerka športu Pascale St-Ongeová nariadila preskúmať prípad sexuálneho zneužitia ženy, ktorého sa údajne dopustili kanadskí juniorskí hokejoví reprezentanti krátko po celkovom víťazstve na svetovom šampionáte v roku 2018.V súčasnosti 24-ročná žena obvinila niekoľko hráčov z toho, že ju v hotelovej izbe v ontárijskom Londone opili a viackrát sexuálne napadli. Stalo sa to vraj hneď po slávnostnom ceremoniáli Hockey Canada, na ktorej ocenili vtedajších juniorských majstrov sveta.Žena žiadala na súde odškodné vo výške v prepočte asi 3,3 milióna eur, pričom neuviedla mená údajných agresorov. "Je to jej právo a rešpektujeme ho," zverejnila organizácia Hockey Canada vo vyhlásení z konca mája.St-Ongeová povedala, že je z incidentu šokovaná a nahnevaná. Chce začať riadne vyšetrovanie, aby sa prípad neskončil mimosúdnym vyrovnaním alebo aby sa "nezamietol pod koberec".Poslanec kanadského parlamentu Sébastien Lemire, ktorý na štvrtkovom zasadnutí navrhol v mene ministerky začať vyšetrovanie, tiež vyjadril svoje znepokojenie: "Ako sme sa o tomto mohli dozvedieť až po štyroch rokoch? Naozaj sme ignorovali obvinenie zo sexuálneho napadnutia, ktoré sa týkalo kanadských hokejistov?"K celej veci sa vyjadrila aj NHL , ktorá začne vyšetrovať možných vinníkov vo svojich radoch."Pokúsime sa zistiť, či sa to môže dotýkať hráčov, ktorí v súčasnosti hrajú v NHL. Potom sa rozhodneme, či a aké kroky podnikneme," vyhlásila kanadsko-americká profiliga v oficiálnom stanovisku.